Єфросиніна навідріз відмовилася виходити на одну сцену з Остапчуком

Телеведуча поставила одну умови з приводу новорічних корпоративів.

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Маша Єфросиніна озвучила свої умови / колаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina

Українська телеведуча і громадська активістка Маша Єфросиніна повідомила, що категорично не вийде на одну сцену зі скандальним телеведучим Володимиром Остапчуком.

За інформацією видання Главком, причиною такої ситуації, швидше за все, став конфлікт щодо провокаційного висловлювання Остапчука щодо жінок і догляду за собою. В одному зі своїх шоу Остапчук заявив, що жінка не може бути "10 з 10" якщо вона не зробила депіляцію.

Єфросиніна на своїй сторінці в Instagram відреагувала на це і справедливо зауважила, що ніхто і ніколи не має права вказувати жінці, що і як їй робити зі своєю зовнішністю.

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На що Остапчук, як і його молода дружина Катерина, не змогли змовчати і активно відповідали всім, хто "смів" публічно заговорити про скандальне висловлювання.

"Так, в агентстві "Дядя Жора" повідомили, що послуги Маші Єфросиніної коштуватимуть 9 тис. євро, проте є одна умова – вона навідріз відмовляється виступати з шоуменом Володимиром Остапчуком. До речі, домовитися про виступ на новорічну ніч зі скандально відомим Остапчуком теж так просто не вийде. За словами агентства "Дядя Жора", Остапчук "дуже зайнятий", а агентство Lioncom можливість запросити шоумена знайшло – шість годин його роботи коштує 6 тис євро", - повідомило ЗМІ.

Скандал "про депіляцію" Остапчука:

Співак Позитив, ведучий Володимир Остапчук і Богдан Буше потрапили в скандал після виходу нового випуску шоу "Мекнув - питайте". В ефірі трійця обговорила тему депіляції у жінок. Зокрема, вони заявили, що їм не подобаються неголені жінки і що, на їхню думку, дівчата, у яких є рослинність на тілі, не можуть бути привабливими.

"Мені взагалі не ОК. я вважаю, що дівчина повинна бути поголена всюди. Естетично мене це коробить. Це ваше життя, але я дивлюся на це і думаю: "ну окей, тоді Карпати в безпеці". Робіть депіляцію, щоб все було добре і красиво, тому що ми теж намагаємося бути красивими", — сказав Остапчук.

Буше в свою чергу додав, що "дівчина без депіляції не може бути 10 з 10", а Позитив пожартував, що таким чином "всім буде тепло".

Пізніше Єфросиніна написала пост в Instagram, де повідомила, що кожна з жінок і є 10 з 10. "І були б завжди, якби не вилупки, які все наше життя вважають за потрібне вказувати нам, що щось у нас не так", - каже вона.

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