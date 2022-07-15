"Це великі люди для нашої країни": путініст Лепс раптово заступився за Пугачову і Галкіна

Співак, який пропагує війну, зробив несподівану заяву.
Російський співак і шанувальник війни в Україні Григорій Лепс раптово став на захист Алли Пугачової і Максима Галкіна, який виступають проти вторгнення РФ в Україну.
Путініст вважає, що Примадонна і її чоловік - великі люди і мають право на свою думку.
"Ну поїхали, жінка (Пугачова - ред.) відпочиває, що в цьому такого. Розумієте, у людей коротка пам'ять. Ті, кого ви перерахували, це великі люди для нашої країни. Те, що вони мають свою думку, — заради Бога. Чому вони не повинні його мати? Не знаю, як буде далі. Я не провидець, не пророк. Та й що їм прощати", - заявив Лепс в інтерв'ю російським ЗМІ.
Від критики росіян ніхто не застрахований, вважає Лепс.
читайте також"Ми повинні звільнитися від фашизму": Кіркоров вибухнув маячнею, уколів Галкіна"Сьогодні тобі вдячні і кланяються в ніжки, а завтра — кардинально змінюють свою думку. Таке може статися з кожним, в тому числі і з вашим покірним слугою. Тут тонка грань", - заявив він.
Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що співак "путініст" Григорій Лепс взявся за голову і зайнявся своїм здоров'ям. Він нібито кинув пити і зайнявся спортивною ходьбою. У день свого 60-річчя співак поділився навіть особистим рекордом в 60 км.
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