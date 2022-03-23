"Це нацизм 21-го століття": Вакарчук розповів білорусам правду про жорстокість російських окупантів

Святослав Вакарчук назвав військову політику Кремля нацизмом 21 століття / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Лідер українського рок-гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук дав інтерв'ю для білоруського інтернет-порталу Дзеркало.

З початку війни в Україні музикант записався до лав Територіальної оборони, а також отримав звання лейтенанта ЗСУ. Зараз він їздить по містах, тилових і прифронтових, перевозить гуманітарну допомогу, дає концерти, спілкується з постраждалими від російської агресії українцями.

На запитання, що його мотивує зараз, Вакарчук відповів: "Я не можу інакше. Це моя країна, іншої у мене немає. Я її дуже люблю. Для мене свобода вибору і гідність — це головні цінності в житті. Я бачу, що Україна обрала ці цінності як свої базові. І зараз їх потрібно захищати. Якщо ми цього не зробимо, то російський солдат розтопче їх своїм чоботом і я не зможу показати маленькому синові, що ми побудували в нашій країні те, до чого прагнули".

На превеликий жаль музиканта, він, подорожуючи по просторах нашої Батьківщини, зазначив: безпечних місць в Україні не залишилося - ніколи не знаєш, куди ворожа ракета потрапить цього разу.

"Росіяни бомблять всю Україну, вони використовують все, що можна. Вони стріляють по мирним цілям і звичайним людям, вбиваючи жінок і дітей. Вони ціляться в пологові будинки і будинки престарілих. Інакше, ніж нацизм 21-го століття, я все це назвати не можу. ... Російська пропаганда може говорити все, що завгодно. Геббельс - студент першого курсу в порівнянні з тим, що сьогодні вони собі дозволяють. Вони не чують і не бачать реальність. А, можливо, просто не хочуть. Я перестав аналізувати їхні вчинки. Ніхто ніколи Росії це не пробачить. І відповідальність лежатиме не тільки на Путіні, а на всіх російських громадянах, які це допустили",- підкреслив співак.

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Раніше український артист Андрій Данилко, який виступає під псевдонімом Вєрка Сердючка, заявив, що президенту Росії Володимиру Путіну для повної схожості з Адольфом Гітлером залишилося застрелитися в бункері після війни проти України.

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