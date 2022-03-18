"Діткам довелося ампутувати ніжки": Вакарчук побував у лікарні, де рятують людей з Маріуполя

Співак показав палату, де знаходяться діти, які постраждали від обстрілів окупантів.
Лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук побував у лікарні, де зустрівся з дітьми, постраждалими від зброї окупантів. Артист зазначив, що це найстрашніше, що він коли-небудь знімав.
"Ви, напевно, чули, що ці діти разом з дорослими намагалися вирватися з блокадного Маріуполя. Цивільні люди зі своїми дітьми, на своїх авто, великою колоною виїжджали. І по них був відкритий вогонь окупантами. Російські загарбники поранили кількох дітей. Деяким діткам довелося ампутувати ніжки", - написав Вакарчук на своїй сторінці в Facebook.
Багатьох поранили, серед них є діти. Мирні українські діти, які не є небезпечними для росіян. Але по них все одно відкрили вогонь.
"Світ повинен бачити злочини збоченців з Росії! Світ повинен готуватися до найбільшого міжнародного трибуналу з часів Нюрнберга. Не знаю, чи є ще сенс шукати людяності там, але одне відео записав для матерів російських вбивць", - підсумував Вакарчук.
Нагадаємо, російські військові проводять псевдоевакуацію з тимчасово контрольованих окупантами районів блокадного Маріуполя. Жителів міста вивозять до Росії, при цьому забирають документи.
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