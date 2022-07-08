"Це люди, які отруїли наше життя": Горбунов пояснив, чому немає невинних росіян

Горбунов пояснив, чому немає невинних росіян / скріншот

Телеведучий і продюсер Юрій Горбунов заявив, що всі росіяни тою чи іншою мірою винні у війні в Україні.

В інтерв'ю Аліні Доротюк він зазначив, що українці і росіяни дуже різні люди.

"Невинних росіян - немає. Від початку війни я не відповідаю жодному з колег з Росії. У мене немає моральних сил їм відповісти. Викликає дивну посмішку, коли ти чуєш від Собчак: "до чого тут звичайні люди? Чому ми повинні страждати? Чому нам закривають магазини". Тому і закривають! Ви подивіться на статистику: за час війни з України виїхало 6 млн осіб. З них вже 1,5 млн повернулися. А з Росії, де немає війни, виїхало 7 млн осіб. Вони не хочуть мати нічого спільного з цим режимом. А може це ті самі люди, які мають вийти на болотяну площу на майдан?",- задався риторичним питанням Горбунов.

Він підкреслив, що саме цим українці відрізняються від росіян.

читайте такожОсадча серйозно поставилася до ідеї Горбунова усиновити дитину - пара вже дізнається про процедуру"Їх кіно, театр, культура для українців у майбутньому на десятиліття будуть закриті. Ми самі не захочемо цього. Росіяни - це люди, які отруїли наше життя, люди, які вбивають наших дітей. І після всього цього ми будемо дивитися їхні фільми про поліцію або армію?",- підсумував Горбунов.

Нагадаємо, після вторгнення Росії в Україну весь світ усвідомив, що насправді являють собою росіяни.

Телеведучий Юрій Горбнунов на своїй сторінці опублікував відео, на якому видно реакцію людей на жителів Росії.

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