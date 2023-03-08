"Це хто там виживає? І тобі не соромно?": дочку Полякової захейтили за фото відпочинку в Парижі

Старша дочка відомої української співачки Олі Полякової зустріла своє 18-річчя в Парижі, після чого показала підписникам знімки на тлі Ейфелевої вежі.

Маша Полякова / колаж фото Instagram

Маша, старша дочка зірки української естради Олі Полякової, зустріла своє повноліття в столиці Франції, Парижі. І показала фоловерам фото разом зі своїм коханим Артуром на тлі Ейфелевої вежі.

Однак вона необережно підписала знімки "Хочу жити, а не виживати". І негайно отримала жорсткий хейт від фоловерів, які в масі своїй не можуть собі дозволити романтичні канікули в Парижі.

"Так, в Парижі вижити нелегко", "А в цей час в Україні йде Велика вітчизняна визвольна війна українського народу проти російсько-фашистських окупантів", "В Україні кожна звичайна українська сім'я хоче жити, а не виживати. Хоче жити в мирній, незалежній, вільній Україні під мирним небом!"," Це хто там виживає? І тобі не соромно?", "Навіщо таке писати під такими постами", - гнівно написали вони в коментарях.

відео дня

Станом на зараз цей пост Маші Полякової недоступний до перегляду.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова говорила про те, що переконана, що росіяни не хочуть дізнаватися всю реальну і криваву правду про війну, яку розв'язав їх диктатор Путін в Україні, і тому вважають за краще слухати пропаганду, яку несуть з телеекрану Ольга Скабєєва і Володимир Соловйов.

"А так їм легко жувати цю жуйку. Вони жеруть, ті люди, те, що їм в голову вкладають Соловйов, Скабеева і інша абсолютна нечисть. До речі, цих людей чітко потрібно покарати. Вони-огидні співучасники злочину, їх потрібно судити, а краще розстріляти. Скабєєву розстріляти! Соловйова розстріляти! Всіх до такої матері розстріляти!"- висловилася співачка.

До того Полякова дала благодійний концерт у Нью-Йорку. Захоплені глядачі підтримали артистку - вона настільки завела натовп, що люди були готові скандувати з нею що завгодно.

Наприклад, один з номерів Полякової відбувався на тлі напису "Stop Putin". У певний момент вона прокричала зі сцени: "Україна понад усе! Смерть ворогам! А Путін...". Глядачі негайно підхопили кричалку.

Інші новини по темі: