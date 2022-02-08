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"Це гріх": Максим Галкін розповів про свої труднощі батьківства

8 лютого 2022, 19:57

Шоумен зізнався фанатам, як ставиться до економії коштів на своїй зірковій дружині.

Галкін
Галкін поділився труднощами в батьківстві / УНІАН

Російський шоумен і гуморист Максим Галкін-чоловік Примадонни Алли Пугачової, розповів своїм шанувальникам про те, що вважає найважчим, будучи батьком. Одкровеннями зірка поділився в Instagram-stories

"Підказати вчасно, розглянути погане / хороше, наставити на вірний шлях ненав'язливо, залишитися дітям другом в будь-якому віці", - сказав Галкін про свої труднощі бути батьком двійнят.

Також шоумен зізнався фанатам, як ставиться до економії коштів на своїй зірковій дружині.

Він негативно похитав головою і сказав, що "це гріх".

Раніше головред писав про те, що чоловік Примадонни Максим Галкін виклав в Instsgram фото з Аллою Пугачовою та їхніми дітьми-двійнятами - Гаррі і Лізою. В кадрі Пугачова постала в чорній балахоністій сукні довжини міді. Свій образ вона доповнила вона черевиками-Челсі, модною масивної ланцюжком. чорною сумочкою.

Нагадаємо, Галкін показав Пугачову в спортивному костюмі.

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