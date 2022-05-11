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"Це що таке": принца Гаррі застукали напівоголеним у США

11 травня 2022, 18:39

Фото топлес онука Єлизавети II швидко розлетілися в Мережі.

Принц Гаррі
Принц Гаррі / Getty Images, instagram.com/meghan_harry_rus

Принц Гаррі і герцог Сассекський трохи оголився перед камерами. Гаррі готувався до матчу з поло і в цей момент його зняли журналісти.

До початку гри принц Гаррі вирішив нанести на тіло сонцезахисний крем, щоб не обгоріти. Для цього йому потрібно було підняти футболку.

Пильні фотожурналісти зловили той момент, коли Гаррі оголив груди і живіт, а помічник наносив йому сонцезахисний крем на спину.

Фото топлес онука Єлизавети II швидко розлетілися в Мережі. Багато розкритикували принца Гаррі.

"Це ще що таке", "Чому це потрібно робити на полі", "А що скаже королева?",- написали користувачі Мережі.

Принц Гаррі
Принц Гаррі / instagram.com/meghan_harry_rus

Однак, шанувальники герцога Сассекського вже встигли й оцінити його фігуру.

Деякі захоплюються статурою Гаррі, а інші кажуть, що йому слід ретельніше стежити за собою.

Кілька днів тому принц Гаррі вже грав у поло в Санта-Барбарі. Тоді разом з ними була його дружина Меган Маркл. Вона спілкувалася з друзями і вболівала за чоловіка.

Меган Маркл і Гаррі

Нагадаємо, Меган Маркл в скандальному інтерв'ю Опрі Вінфре розповіла, як члени королівської сім'ї Великобританії її ображали, і що однією з причин розриву став расизм на її адресу та адресу її дитини. Вона навіть подумувала про самогубство.

Крім того, Меган Маркл згадала, що всупереч чуткам, це не вона доводила до сліз Кейт Міддлтон, а навпаки. Однак, конфлікт вже вичерпаний, і їй були принесені вибачення.

Принц Гаррі зажадав вибачень для Меган Маркл від улюблених родичів.

Дядько Кейт Міддлтон оголосив ворожнечу Меган Маркл до смерті за інтерв'ю Опре Вінфре.

Принц Гаррі анонсував мемуари про життя в королівській родині Великобританії з точки зору "звичайної" людини.

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Єлизавета II принц Гаррі Меган Маркл
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