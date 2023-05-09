Емілі Ратаковскі зізналася, яку артистку мріє покликати на романтичне побачення

У новому інтерв'ю Ратаковскі визнала, що жінки також представляють для неї любовний інтерес.

https://glavred.net/stars/emili-ratakovski-priznalas-kakuyu-artistku-mechtaet-pozvat-na-romanticheskoe-svidanie-10469086.html Посилання скопійоване

Емілі Ратаковскі натякнула на свою бісексуальність / instagram.com/emrata

Американська супермодель Емілі Ратаковскі у липні 2022 року розлучилася зі своїм чоловіком, актором і продюсером Себастьяном Бір-Макклардом, після 4 років шлюбу. Причиною розлучення стали регулярні зради чоловіка.

З тих пір 31-річна Ратаковскі впевненим кроком вирушила на пошуки нового кохання. За останній рік моделі приписували романи з різними знаменитими чоловіками - актором Бредом Піттом, співаком Гаррі Стайлзом, коміком Еріком Андре, актором Пітом Девідсоном та ін.

Днями Емілі стала головною героїнею нового випуску популярного глянцю HommesGirls. В інтерв'ю для видання вона зізналася, що її сексуальність вельми флюїдна, і вона зацікавлена в тому, щоб вступити в романтичні стосунки з жінкою.

відео дня

"Я хотіла б зустрічатися з жінкою. Я завжди була з тих, кого більше приваблює вайб, ніж будь-які конкретні фізичні моменти. Тому іноді я просто випадково зустрічаю когось і це як "Вау". І ось мені вже подобається ця людина", - поділилася Ратаковскі.

Модель зізналася, що її приваблює американська реп-виконавиця Megan Thee Stallion (справжнє ім'я - Меган Джовон Рут Піт). Артистка в нетрадиційних відносинах раніше помічена не була, і своєї думки про Ратаковскі, як потенційну партнерку, поки не висловлювала. Відомо, що з лютого 2021 року Стелліон перебуває у відносинах з американським хіп-хоп-виконавцем Pardison Fontaine.

Емілі Ратаковскі розповіла, що хотіла б зустрічатися з Megan Thee Stallion / instagram.com/theestallion

Раніше британські таблоїди підтвердили розставання актриси Меган Фокс і репера Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) - красуня нібито з'їхала від нареченого, а він відривається, як холостяк.

Також стало відомо, що легендарна співачка Шер кинула бойфренда, музичного продюсера Олександра Едвардса, який молодший за неї на 40 років. Пара була разом з листопада 2022 року і навіть обговорювала заручини.

Інші новини: