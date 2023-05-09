Емілі Ратаковскі зізналася, яку артистку мріє покликати на романтичне побачення

Американська супермодель Емілі Ратаковскі у липні 2022 року розлучилася зі своїм чоловіком, актором і продюсером Себастьяном Бір-Макклардом, після 4 років шлюбу. Причиною розлучення стали регулярні зради чоловіка.
З тих пір 31-річна Ратаковскі впевненим кроком вирушила на пошуки нового кохання. За останній рік моделі приписували романи з різними знаменитими чоловіками - актором Бредом Піттом, співаком Гаррі Стайлзом, коміком Еріком Андре, актором Пітом Девідсоном та ін.
Днями Емілі стала головною героїнею нового випуску популярного глянцю HommesGirls. В інтерв'ю для видання вона зізналася, що її сексуальність вельми флюїдна, і вона зацікавлена в тому, щоб вступити в романтичні стосунки з жінкою.
"Я хотіла б зустрічатися з жінкою. Я завжди була з тих, кого більше приваблює вайб, ніж будь-які конкретні фізичні моменти. Тому іноді я просто випадково зустрічаю когось і це як "Вау". І ось мені вже подобається ця людина", - поділилася Ратаковскі.
Модель зізналася, що її приваблює американська реп-виконавиця Megan Thee Stallion (справжнє ім'я - Меган Джовон Рут Піт). Артистка в нетрадиційних відносинах раніше помічена не була, і своєї думки про Ратаковскі, як потенційну партнерку, поки не висловлювала. Відомо, що з лютого 2021 року Стелліон перебуває у відносинах з американським хіп-хоп-виконавцем Pardison Fontaine.
Раніше британські таблоїди підтвердили розставання актриси Меган Фокс і репера Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) - красуня нібито з'їхала від нареченого, а він відривається, як холостяк.
Також стало відомо, що легендарна співачка Шер кинула бойфренда, музичного продюсера Олександра Едвардса, який молодший за неї на 40 років. Пара була разом з листопада 2022 року і навіть обговорювала заручини.
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