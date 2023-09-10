Ексведучий "Розсміши коміка" влаштував у Маріуполі пропагандистську витівку

Відомий ведучий родом з Білорусі Дмитро Шепелєв, який довгі роки працював в Україні, відзначився пропагандистською витівкою в Маріуполі.

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Дмитро Шепелєв приїхав у знищений Маріуполь знімати передачу / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот з відео

Телеведучий родом з Білорусі Дмитро Шепелєв, який довгі роки працював в Україні, зокрема на проекті "Розсміши коміка" з нинішнім президентом країни Володимиром Зеленським, відзначився пропагандистською витівкою. Шепелєв приїхав до тимчасово окупованого РФ Маріуполя - щоб знімати програму про тварин "У колі друзів" для російського каналу "Росія 1".

Анонс програми вже був показаний в ефірі російського пропагандистського ТБ. У сюжеті Шепелєв з цинічною усмішкою каже, що його шоу "розважальне", але випуск з Маріуполя розповість "непросту історію".

Цілком ймовірно, Шепелєв погодився поїхати в окуповане і майже знищене Росією українське місто, оскільки йому необхідно вислужитися перед Кремлем – щоб його "пробачили" за антивоєнні і відверто проукраїнські висловлювання в 2022 році.

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Тоді Шепелєв на своїх сторінках в соцмережах писав таке: "Мені особливо страшно, що я зараз відвіз сина в школу, а мої друзі в Києві та інших українських містах йдуть в бомбосховище. Мені дуже соромно. Мені дуже боляче. І у мене немає слів. Вибачте, друзі-українці, вибачте. Тільки таке не прощають".

Нагадаємо, раніше російська пропагандистка Маргарита Симоньян злякалася за своє життя після голосування в Telegram-каналі УНІАН.

Фанатка путінського режиму і війни проти України вважає, що вона, і ще один кремлівський зливний бачок Володимир Соловйов стануть наступними після Дугіної, Татарського і Прилєпіна.

Також ми розповідали, що в країні-агресорі, місцевий топовий пропагандист Володимир Соловйов вельми розлютився після жарту гумориста Максима Галкіна, яка була присвячена голові іншої російської пропагандистки-Ольги Скабєєвої.

Як завжди, Соловйов вибухнув лютою лайкою на адресу Галкіна, який відомий своєю проукраїнською позицією.

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