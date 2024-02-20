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"Команда різко проти": ЗМІ розповіли, з ким крутить роман Брітні Спірс

Дмитро Відоменко
20 лютого 2024, 03:05
Брітні Спірс таємно зустрічається з Полом Річардом Солісом, хатньою робітницею, яку раніше було звільнено з її штату. Команда мепіци проти їхнього роману.
Брітні Спірс
Брітні Спірс нібито незадоволена тим, що коханий не приділяє їй достатньо часу./ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Легендарна американська попспівачка Брітні Спірс досі має стосунки з хатньою робітницею Полом Річардом Солізом, якого їй раніше довелося звільнити співачкою після того, як стало відомо про його проблеми із законом. Про це повідомляє портал Us Weekly з посиланням на власне джерело.

Те розповіло пресі, що "Брітні і Пол безумовно разом", при цьому Соліз все ще офіційно перебуває у шлюбі.

У травні 2023 року Пола найняли для робіт з технічного обслуговування маєтку артистки. Хоча їх рідко бачать разом, інсайдери кажуть, що вони їздять у Санта-Барбару і що чоловік ночує в маєтку Брітні в Лос-Анджелесі двічі або тричі на тиждень.

Причому Брітні нібито засмучена тим, що він не приділяє їй достатньо часу.

"Вона відчуває, що заслуговує на більшу увагу, але він має бути поруч зі своїми дітьми від першого шлюбу", - кажуть люди з оточення Спірс.

Друге джерело повідомило, що Брітні навіть зустрічалася з його дітьми і влаштувала їм прогулянку на конях. За словами друзів співачки, семирічний син Пола є "улюбленцем".

Водночас команда Брітні незадоволена стосунками попзірки. По Соліс має за плечима кілька правопорушень і дві судимості, тож навіть незрозуміло, як йому вдалося наблизитися до попзірки і стати її хатньою робітницею.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Брітні Спірс у процесі розлучення з чоловіком, актором і фітнес-інструктором Семом Асгарі, через рік після укладення офіційного шлюбу. Причиною нібито стала невірність співачки.

Після розлучення Брітні Спірс пішла у відрив на дивній вечірці з п'ятьма чоловіками - у соціальних мережах з'явилося відео, де їй цілують і облизують ноги, поки вона позує в напівпрозорій сукні.

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Брітні Спірс новини шоу бізнесу
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