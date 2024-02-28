Екс-бойфренд Міддлтон помер за дивних обставин у 45 років

Томас був знайдений мертвим за адресою в Глостерширі, Англія, в неділю ввечері.

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Чоловіка знайшли мертвим у своєму будинку / Колаж Главред, фото Instagram / kingwilliam_and_queencatherine

Колишній хлопець сестри Кейт Міддлтон Піппи - Томас Кінгстон помер у віці 45 років.

"З найглибшою скорботою ми повідомляємо про смерть Томаса Кінгстона, нашого коханого чоловіка, сина і брата", — йдеться в заяві дружини Томаса, леді Габріелли Кінгстон.

"Томас був винятковою людиною, яка висвітлювала життя всіх, хто його знав. Його смерть стала великим потрясінням для всієї родини, і ми просимо вас поважати наше приватне життя, поки ми оплакуємо його кончину", - цитує її видання Page Six.

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Повідомляється, що Томас був знайдений мертвим за адресою в Глостерширі, Англія, в неділю ввечері.

Незабаром в будинок були викликані екстрені служби. Причина смерті Томаса ще не визначена.

Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її Королівська Високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: Принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До слова, в останні роки Кейт Міддлтон набирає велику популярність у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого Короля Великобританії Чарльза.

Представник Букінгемського палацу повідомив, що король Карл III і королева Камілла були повідомлені про смерть Томаса.

Нагадаємо, раніше принц Вільям відмовився від участі в поминальній службі за пізнього короля Греції Костянтина в останню хвилину з невизначених "особистих причин" - король Карл III також був відсутній, оскільки його лікування від раку триває.

Раньше Кейт Міддлтон перенесла операцію на черевній порожнині, після чого пішло багато чуток про її здоров'я. Подейкували навіть, що принцеса перенесла кому і її стан на межі.

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