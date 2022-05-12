Катерина Осадча стала співведучою Сніданку з 1+1 та розповіла про долю Світського життя після війни

Катя Осадча розповіла про соціальний проєкт Знайти своїх / Прес-служба

Сьогодні ведуча Голосу країни та Світського життя Катерина Осадча стала співведучою улюбленого ранкового шоу українців Сніданок з 1+1, яке виходить на YouTube, телеканалах ТЕТ та 2+2 по буднях з 7:00 до 10:00, а у вихідні - з 8:00 до 10:00. Катерина Осадча з перших днів вторгнення рф на територію України створила телеграм-канал з пошуку зниклих, який масштабувався у соціальний проєкт під назвою Знайти своїх та допомагає знайти українців, з якими було втрачено зв’язок після 24 лютого.

Сьогодні у ефірі ведуча розповіла про розвиток проєкту, а також поділилася щемливою історією пошуку.

"До телеграм-каналу "Пошук зниклих" звернулася дівчина Анастасія, яка шукає свого батька на ім’я Сергій Неговський. Чоловік проживав у Сумах, але після 2 березня перестав виходити на зв’язок із донькою, адже поїхав рятувати друга у Тростянець", - говорить телеведуча.

Анастасія змогла доєднатися до прямого ефіру Сніданку з 1+1 і розповісти про останній дзвінок батька та обставини, за яких він зник.

"Востаннє батько набрав мене 2 березня і сказав: "Бережи себе та бережи мою онуку". Це була дуже дивна розмова, адже раніше він такого ніколи не казав. Після цього батько перестав виходити на зв’язок. Згодом виявилося, що він поїхав у Тростянець, щоб врятувати від окупації свого друга. Він нікому про це не сказав. Я дізналася, що батько виїхав із Сум тільки наступного дня, коли його друг набрав мене і запитав, де батько. Виявилося, що вони так і не зустрілися. Скоріш за все він зник біля під’їзду до Тростянця, тому що він подзвонив до друга і сказав: "Виходь, я буду через 15 хвилин", але так і не доїхав. Коли українська армія звільнила місто від окупантів, волонтери знайшли спалену автівку батька. У машині були рештки людини. За непідтвержденою інформацією, після 2 березня в машині батька вже їздили російськи окупанти, тому стверджувати, що там був саме він, ми не можемо. Я не хочу вірити в те, що не почую голос моєї єдиної рідної людини, тому прошу всіх, хто бачив його, або знає будь-яку інформацію, сповістити мене", - каже Анастасія.

Якщо ви щось знаєте про місцезнаходження Сергія Неговського, будь-ласка напишіть у телеграм канал Пошук зниклих або на електронну пошту poshuk.war@gmail.com.

Також до ефіру доєднався волонтер Сергій Волкошовець, який допомагає Катерині Осадчій шукати зниклих. Сергій мешкав у Ірпені та мав будівельний бізнес, але війна змусила чоловіка забути про бізнес та зайнятись волонтерством. Сергій протягом всієї окупації міста допомагав евакуювати людей до підконтрольної Україні території. Чоловік розповів, кому в першу чергу потрібно евакуюватися, якщо йде ескалація, та як вони організували роботу волонтерського штабу.

"Перш за все важливо евакуюватися людям, які мають хронічні хвороби та їхнє життя залежить від ліків, адже через дефіцит ліків людину набагато важче евакуйовувати, - говорить Сергій Волошковець. - Ми організували гарячу лінію, яка допомогла нам з евакуацією мирного населення. В перший день існування лінії ми отримали 1800 дзвінків з проханнями про допомогу. В нас було лише 2 оператори, які приймали та опрацьовували всі дзвінки. На наступний день до нас через соц.мережі долучилося ще 40 людей, які допомагали нам в координації людей, пошуку зниклих та інших потребах".

Пізніше до ефіру доєдналася і віце-прем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, яка розповіла, як просувається евакуація мирних осіб з окупованих територій. Катерина Осадча подякувала Ірині за допомогу та проанонсувала співпрацю проєкту Знайти своїх з Національною поліцією України та ДСНС.

"Пані Ірино, я вам дуже вдячна за те, що наша співпраця буде ще більша і масштабніша. Сподіваюся, що ми зможемо разом знайти всіх зниклих українців та об’єднати їх з сім’ями" - говорить телеведуча.

Більш детальну інформацію про формат співпраці буде повідомлено згодом.

Нагадаємо, соціальний проєкт Знайти своїх не займається пошуком військових, а допомагає знайти лише цивільних осіб.

Також Катерина Осадча прокоментувала новий сезон Світського життя та розповіла, яким він буде після війни.

"Декілька днів тому Світському життю було 17 років. Ми списувались з командою, яка зараз також волонтерить у нашому соціальному проєкті Знайти своїх та обговорювали, що після війни герої Світського життя зміняться. Зірки, що не мовчать, волонтери, військові - це майбутні герої нашої програми, тому проєкт обов’язково розшириться і стане ще яскравішим, як наша країна. Ми не будемо мовчати про тих зірок, які тримали так званий нейтралітет. Ми поставимо питання усім "мовчунам". Можливо вони будуть від мене ховатися, але Світське життя знайде всіх", - сказала телеведуча.

Катерина Осадча розповіла, яким буде Світське життя після війни / Прес-служба

Нагадаємо, Знайти своїх - це масштабний соціальний проєкт Катерини Осадчої, який допомагає українцям знайти близьких, з якими втратили зв’язок, через вторгнення рф на территорію України. Нещодавно телеведуча об'єднала зусилля з телеканалом 1+1, і відтепер щоранку у Сніданку з 1+1 можна побачити, кого українці шукають, та історії тих, кому вже пощастило знайти своїх рідних.

Для того, щоб подати заявку на пошук людини, потрібно написати у чат-бот @UKRescueBot, який можна знайти у "Закріплених повідомленнях" телеграм каналі Пошук зниклих за посиланням. Коли дані про людину із потрібним прізвищем з’являтимуться у телеграм-каналі, ви отримаєте автоматичне повідомлення від бота. Якщо ви шукаєте людину у телеграм каналі, то скористайтеся пошуком не лише за прізвищем, а й за допомогою хештегів із назвою населеного пункту. Наприклад, #Буча, #Ірпінь, #Маріуполь. Також шукати рідних можна за списками, які команда проєкту формує самостійно на основі даних від волонтерів та ТРО та ін. Ці списки доступні за хештегами #списки,#евакуація. Якщо у вас є інформація про загублених людей, її можна надіслати на e-mail poshuk.war@gmail.com. Ця інформація буде оброблена та передана рідним. Остерігайтеся шахраїв, які можуть телефонувати та вимагати гроші за інформацію про ваших рідних!

Долучайтесь до народного пошуку, переглядайте оновлення стрічки у телеграм каналі Пошук зниклих, адже будь-яка інформація може стати корисною для пошуку загублених українців.

Дивіться Сніданок з 1+1 щодня по буднях з 7:00 до 10:00, а у вихідні дні з 8:00 до 10:00 у прямому ефірі YouTube та в ефірі телеканалів ТЕТ та 2+2.