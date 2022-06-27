"Твоя країна вбиває українців": Маша Єфросиніна жорстко висміяла Валерію

Конфуз Валерії прокоментувала телеведуча Маша Єфросиніна.
Українська телеведуча Маша Єфросиніна жорстко висміяла російську співачку Валерію.
26 червня в мережі з'явилося відео, на якому поплічниця путінського режиму впала на сцені під час зйомок телепрограми.
Сама Валерія у соцмережах назвала це "проявом солідарності " з патріархом РПЦ Кирилом, який послизнувся і впав у храмі під час літургії.
Конфуз Валерії прокоментувала телеведуча Маша Єфросиніна.
"Просто тому що нех..., Валера, робити вигляд, ніби не в курсі, що твоя країна вбиває українців, і в Маріуполі люди п'ють воду з калюжі", - написала вона в Instagram.
Слід додати, що поплічниця путінського режиму Валерія підтримувала вторгнення Росії в Україну в 2014 році і виступала на відкритті Керченського мосту в 2018-му.
Зазначимо, користувачі мережі порівняли падіння співачки з недавнім казусом з російським Патріархом Кирилом, які нещодавно звалився на підлогу прямо під час служби. Він послизнувся на мармуровій підлозі, а оточуючі не встигли його зловити.
Потім до нього підбігли інші священики і охорона, які допомогли піднятися. Кадри падіння потрапили в ефір російського телеканалу.
Читайте також:
- "Питання до Серени": Єфросиніна жорстко "пройшлася" по Лазарєву
- Мовляв, новини з України дуже токсичні: Єфросиніна розповіла, як європейці втомилися від нашої війни
- Так виглядають справжні монстри: Єфросиніна показала російських"визволителів"