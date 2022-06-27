"Твоя країна вбиває українців": Маша Єфросиніна жорстко висміяла Валерію

Маша Єфросиніна / Instagram

Українська телеведуча Маша Єфросиніна жорстко висміяла російську співачку Валерію.

26 червня в мережі з'явилося відео, на якому поплічниця путінського режиму впала на сцені під час зйомок телепрограми.

Сама Валерія у соцмережах назвала це "проявом солідарності " з патріархом РПЦ Кирилом, який послизнувся і впав у храмі під час літургії.

Конфуз Валерії прокоментувала телеведуча Маша Єфросиніна.

"Просто тому що нех..., Валера, робити вигляд, ніби не в курсі, що твоя країна вбиває українців, і в Маріуполі люди п'ють воду з калюжі", - написала вона в Instagram.

Слід додати, що поплічниця путінського режиму Валерія підтримувала вторгнення Росії в Україну в 2014 році і виступала на відкритті Керченського мосту в 2018-му.

Зазначимо, користувачі мережі порівняли падіння співачки з недавнім казусом з російським Патріархом Кирилом, які нещодавно звалився на підлогу прямо під час служби. Він послизнувся на мармуровій підлозі, а оточуючі не встигли його зловити.

Потім до нього підбігли інші священики і охорона, які допомогли піднятися. Кадри падіння потрапили в ефір російського телеканалу.

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