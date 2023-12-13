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Єфросиніна прокоментувала скандал з чоловіком Трінчер

Олена Кюпелі
13 грудня 2023, 15:37
Телеведуча зробила пост, в якому відповіла на хейт.
Єфросиніна прокоментувала скандал з чоловіком Трінчер
Єфросиніна взяла паузу і по-своєму відреагувала на ситуацію / Колаж: Главред, фото: instagram.com/voloshyn_xx, instagram.com/mashaefrosinina

Українська телеведуча, волонтер і громадська активістка Маша Єфросиніна відповіла на недавній скандал, який розгорівся після її інтерв'ю зі співачкою Анною Трінчер.

Тоді, причиною стала критика Єфросиніної Трінчер за покупку новенького Porsche під час війни.

Колишній чоловік Трінчер, Волошин заступився за дівчину і звинуватив Єфросиніну в подвійних стандартах. Він зазначив, що ведуча сама прийшла на інтерв'ю в дорогоцінних прикрасах, вартість яких становить тисячі євро.

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"Один момент, коли про це може розповідати людина, яка зараз знаходиться на фронті або віддає всі свої гроші на благодійність. Але коли це робить Маша Єфросиніна, яка у випуску з Анею сидить у кольє за 50 тисяч гривень та браслетах Cartier, які коштують тисячі доларів. Якщо у тебе така позиція, то навіщо одягати на інтерв'ю Cartier. Це просто верх лицемірства", - обурився блогер.

Тим часом, Єфросиніна взяла паузу і по-своєму відреагувала на ситуацію. На своїй сторінці в Instagram, вона написала:

"Минулого тижня мою фразу "поранені хлопці лежать в лікарнях без знеболювання" більшість послідовників професійного маніпулятора перевернули в іронічний дротик — всім страшенно подобалося цим тикати мене, перекручуючи смисли, які були вкладені мною в питання до Ані Трінчер. Але це і підсвітило те, яка кількість людей сьогодні вибирає знущатися, висміювати... а головне, ігнорувати той факт, що у нас реально переповнені лікарні, що реально за кожного з нас зараз гине цвіт нації".

Нагадаємо, раніше повз цю ситуацію не змогла пройти 22-річна дружина Остапчука. Вона присвятила ведучій цілих три сторіз, де критикувала Машу Єфросиніну.

Раніше також Маша Єфросиніна повідомила, що категорично не вийде на одну сцену зі скандальним телеведучим Володимиром Остапчуком.

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Маша Єфросиніна новини шоу бізнесу
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