"Її неможливо здивувати грошима": Ротару ні за які гроші не виступить в РФ

Софія Ротару не хоче приїжджати на територію терористичної держави.

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Софія Ротару заборонила ставити подібні питання / колаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Співачка Софія Ротару ні за які гроші не виступатиме в терористичній Росії.

Про це повідомив її колишній продюсер Сергій Лавров.

Як написав Обозреватель, з посиланням на пропагандистські ЗМІ, продюсеру буквально "обірвали телефон" російські товстосуми, які мріяли роздобути співачку на новорічний корпоратив.

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Тим часом, сама Ротару не просто не збирається їхати на болота з виступами, а ще й заборонила навіть звертатися до неї з подібними питаннями.

"Вона дуже принципова людина. На відміну від інших артистів, її неможливо було здивувати грошима. Відповідно, скільки б їй зараз не пропонували - вона відмовиться. Вона каже, що зараз не час, щоб працювати, розважати публіку. Вона забороняє про це навіть питати! Хоча на неї дійсно дуже багато запитів. Мені телефон обірвали, намагаючись домовитися про її концерти. Але я розумію, що влаштувати їх неможливо", – сказав продюсер.

Він також зазначив, що оскільки вся команда співачки - це українці, то привезти їх усіх до Росії - неможливо.

"У неї всі музиканти – українці, балет український. Всіх їх привезти зараз в Росію – це зі сфери фантастики. Сама Софія Михайлівна вже якось проживе без усіх цих заробітків. Вона не бідна людина. І тому не буде такого, щоб вона все кинула і побігла співати за ці 100 тисяч доларів", – додав Лавров.

Нагадаємо, раніше онук Софії Ротару - Анатолій Євдокименко - дав інтерв'ю західному ЗМІ, в якому зовсім не згадав про Україну і про війну, яку розв'язав Путін.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з'ясували, як Софія Ротару допомогла онукові, музиканту Анатолію Євдокименку, покинути Україну під час повномасштабної війни. Відомо, що його перша спроба втекти провалилася.

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