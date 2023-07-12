"Ледве ходив і не дихав": Дантес розповів, що довело його до лікарні

Український співак і комік Володимир Дантес розповів історію одного з найуспішніших хітів в його кар'єрі – "дівчинка Оля" .

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Володимир Дантес згадав своє Співоче минуле / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Відомий український поп-співак і стендап-комік Володимир Дантес (справжнє прізвище – Гудков) зізнався, що один з найуспішніших хітів в його кар'єрі соліста групи "Діофільми" – "Дівчинка Оля" – довів його в 2008 році до лікарняного ліжка. Дантес розповів архівну історію, коли презентував українську версію цього хіта.

На "Фабриці зірок", де вперше прозвучала пісня "Дівчинка Оля", Дантес так перехвилювався, що змушений був записувати вокал до неї практично в несвідомому стані.

Дантес нагадав, що за крок від фіналу реаліті-шоу міг безславно його покинути.

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"Життя в павільйоні без вікон, без годинника, без зв'язку – це був важкий іспит. За один ефір до фіналу я потрапив у номінацію. Це означало, що я міг вилетіти. Коли мені дали послухати цю пісню, Я сказав: "Ви хочете, щоб я програв?". Я настільки перенервував, що у мене піднявся тиск. Я ледве ходив, Я не дихав, я лежав. І в такому стані я пішов на студію записувати цю пісню. Мені було дуже погано. Кожна нота приносила фізичний біль. Мене вистачило на один раз і мене забрали в лікарень", – згадав співак.

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