Їдемо розлучатися: Джанабаєва поділилася рідкісним фото з Меладзе

Російська співачка Альбіна Джанабаєва і дружина співака Валерія Меладзе, поділилася рідкісним фото на своїй сторінці в Instagram.
Так вона виклала фотографію, як їде кудись зі своїм чоловіком: "Привіт дорогі. Як ви? Давайте разом виберемо підпис до фото: а) Їдемо за продуктами. б) Їдемо розлучатися. в) Їдемо в пологовий будинок. г) Їдемо в сусіднє село на дискотеку".
Пара на фото мала доволі щасливий вигляд, незважаючи на нескінченні чутки про розлучення.
На фото - Джанабаєва та Меладзе:
Нагадаємо, раніше 44-річна співачка виступила на святі, де вона була "сюрпризом" для гостей разом зі своїм чоловіком Валерієм Меладзе. Вбрання з легкої струмливої тканини не зовсім вдало підкреслило зміни у фігурі артистки. На фото - вона виглядає округлою.
Раніше стало відомо, що українська співачка Віра Брежнєва та її чоловік, композитор і продюсер Костянтин Меладзе, продають права на свої пісні, написані російською мовою. "Розпродаж" стосується також і хітів дівочого гурту ВІА Гра.
Вас також може зацікавити:
- Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва розлучаються - ЗМІ
- Фото потрапило в мережу: Альбіну Джанабаєву запідозрили у вагітності
- Невпізнанна: Джанабаєва здивувала виглядом без макіяжу