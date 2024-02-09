Їдемо розлучатися: Джанабаєва поділилася рідкісним фото з Меладзе

Пара вирушила на машині кудись і зробила загадку для своїх підписників.

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Валерій Меладзе і Альбіна Джанабаєва поки все-так разом / колаж: Главред, фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Російська співачка Альбіна Джанабаєва і дружина співака Валерія Меладзе, поділилася рідкісним фото на своїй сторінці в Instagram.

Так вона виклала фотографію, як їде кудись зі своїм чоловіком: "Привіт дорогі. Як ви? Давайте разом виберемо підпис до фото: а) Їдемо за продуктами. б) Їдемо розлучатися. в) Їдемо в пологовий будинок. г) Їдемо в сусіднє село на дискотеку".

Пара на фото мала доволі щасливий вигляд, незважаючи на нескінченні чутки про розлучення.

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На фото - Джанабаєва та Меладзе:

Нагадаємо, раніше 44-річна співачка виступила на святі, де вона була "сюрпризом" для гостей разом зі своїм чоловіком Валерієм Меладзе. Вбрання з легкої струмливої тканини не зовсім вдало підкреслило зміни у фігурі артистки. На фото - вона виглядає округлою.

Раніше стало відомо, що українська співачка Віра Брежнєва та її чоловік, композитор і продюсер Костянтин Меладзе, продають права на свої пісні, написані російською мовою. "Розпродаж" стосується також і хітів дівочого гурту ВІА Гра.

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