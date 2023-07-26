Віддав все та пішов у запій - з'явилися подробиці розлучення Брежнєвої і Меладзе

ЗМІ країни-окупанта наполегливо приписують Брежнєвій і Меладзе розставання, яке вже починає обростати новими деталями.

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Інсайдер розповів, як Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе нібито ділили майно після розлучення / колаж: Главред, фото: instagram.com/ververa

Співачка Віра Брежнєва і музичний продюсер Костянтин Меладзе одружені з жовтня 2015 року, і ось уже майже 8 років преса і світські пліткарі намагаються "розвести" пару, то приписуючи Меладзе нових коханок, то непримиренні розбіжності.

Влітку 2022 року чутки про їх розставання спалахнули з новою силою і не вщухають й досі. Так росЗМІ нещодавно опублікували коментар декого на ім'я Леонід Дзюник, концертного директора і продюсера, який в різні роки працював з T.A.T.u., Smash!!, Філіпом Кіркоровим та ін.

Він стверджує, що Меладзе і Брежнєва дійсно розбіглися через війну в Україні: співачка вимагала публічно засудити країну-агресора, а продюсер мовчить, в надії колись ще повернутися до кар'єри там.

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"За наявною у мене інформацією, Меладзе дійсно розлучився з Брежнєвою. Вона змушувала його публічно виступити проти спецоперації. "Я не можу, - пояснював він. - У мене все життя в Росії - літні батьки, брат, робота". На цьому підгрунті вони і посварилися. Костянтина це настільки вибило з колії, що у нього навіть стався тривалий запій. Як мені розповіли, при оформленні розлучення Віра обібрала його по максимуму. Витребувала у нього значну грошову компенсацію і частину його численної київської нерухомості", - розповідає російський продюсер.

При собі Костянтин Меладзе залишив лише особняк на озері Гарда в Італії, де за іншими чутками зараз і живе з новою молодою коханкою, та сподівається "пересидіти" війну, щоб повернутися в шоу-бізнес країни-агресора.

Раніше стало відомо що Віра Брежнєва і її чоловік, композитор і продюсер Костянтин Меладзе, продають права на свої пісні, написані російською мовою. "Розпродаж" стосується також і хітів дівочого гурту ВІА Гра.

Тим часом Брежнєва випустила нову пісню українською мовою - через повномасштабну війну в Україні її творчість переносить значні трансформації.

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