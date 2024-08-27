Джамала показала свій "молодильний" подарунок

Співачка Джамала є багатодітною мамою і виховує ціле чоловіче царство.

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Джамала виховує трьох синів/ колаж: Главред, фото: instagram.com/jamalajaaaa

Українська співачка і переможниця конкурсу Євробачення-2016 Джамала показала свій "подаруночок", який робить її молодшою на кілька років.

Про це співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

З нагоди 41-річчя артистка опублікувала допис, де розповіла про найкращий презент. Джамала зазначила, що найцінніший подарунок, який вона зробила, це народила третього сина. Допис артистка доповнила знімком із крихітним малюком.

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Джамала / інфографіка: Главред

Зокрема, співачка показала, як із 3-місячним сином плавала в басейні.

Хто така Джамала? Джамала (справжнє ім'я - Суса́на Алі́мівна Джамаладі́нова) - українська співачка й акторка, народна артистка України (2016). Переможниця конкурсу пісні "Євробачення-2016" з композицією "1944", повідомляє "Вікіпедія".

"Найкраще, що я могла собі подарувати на новий рік - у мене є. Ще б перемоги, і все! Одного разу почула вислів відомого чайлдфрі дизайнера Карла Лагельфеда, який каже: "Діти поруч надають вам зайві сто років". Нічого не знаю про це. Мені здається навпаки. З тобою поруч я виглядаю на 23. З Днем Народження мене! Дякую, що жива силам ЗСУ", - додала вона.

Зворушливе привітання також опублікував чоловік співачки, який зізнався їй у "безмежній любові".

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