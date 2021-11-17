УкрРус
РецептиКіно та серіалиМода та красаСвятаГороскопПривітанняЗдоров'яСонникПрикметиЛайфхакиШоуStars
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Душу не продам ніколи": Кароль зробила відверте зізнання про гастролі в Росії

17 листопада 2021, 00:30

Співачка заявила, що для неї найголовніше – любов шанувальників.

Тіна Кароль
Тіна Кароль прокоментувала свою відмову виступати в РФ / Youtube

Українська співачка Тіна Кароль розповіла, чому вже 7 років не їздить з гастролями в Росію.

Під час візиту до Грузії артистка зізнатися, що для неї найголовніше-любов шанувальників, яку вона б втратила, перетинаючи кордони.

У розмові з журналісткою Тіна поділилася, що в Росії її чекали фанати і великий простір для творчості, проте вона вибрала залишитися на рідних землях.

"У 2014 році я сказала, що залишаюся в Україні, незважаючи на те, що там було більше можливостей. Після цього я не їздила туди з гастролями. Це мій вибір. Після цього вибору стало більше любові", - висловила свою позицію артистка.

читайте також"Які можуть бути претензії?": Повалій поскаржилася на цькування в УкраїніВокалістка розповіла, що не женеться за грошима і кількістю концертів, адже для неї найголовніше – любов і підтримка своїх слухачів.

Реклама

"Любов людей для мене-все. Я можу продати свою музику, але душу не продам ніколи", – уклала Кароль.

Раніше ми писали, що через фото Кароль в обтягуючому комбінезоні розгорівся неабиякий скандал: аудиторія артистки звинуватила її в недоречній вульгарності.

Читайте також:

Автор: Сергій Кущ
viber
Тіна Кароль гастролі в РФ
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У моду на зиму 2022 увійшли пуховики божественної краси, які зігріють у тріскучий морозУ моду на зиму 2022 увійшли пуховики божественної краси, які зігріють у тріскучий мороз Дуже небезпечна: чому не можна тримати фіалку в будинкуДуже небезпечна: чому не можна тримати фіалку в будинку Кольори щастя і удачі в рік Тигра 2022 для кожного знака зодіакуКольори щастя і удачі в рік Тигра 2022 для кожного знака зодіаку Як почистити пральну машинку від бруду, цвілі і запаху - прості і дієві порадиЯк почистити пральну машинку від бруду, цвілі і запаху - прості і дієві поради ФРН зарубала сертифікацію Північного потоку-2 і вимагає від Газпрому віддати частину магістраліФРН зарубала сертифікацію Північного потоку-2 і вимагає від Газпрому віддати частину магістралі
01:44

"Реальна статистика страшніша": Голубовська розповіла про "кошмар" з COVID-19

01:40

У Китаї створили штучну мавпуВідео

01:15

Лікар розповіла, чи можна заповнити дефіцит вітаміну D без ліків

00:56

Дієтолог склала смачний і ефективний сніданок для схудненняВідео

00:30

"Душу не продам ніколи": Кароль зробила відверте зізнання про гастролі в РосіїВідео

Реклама
16 листопада, вівторок
23:55

У МОЗ пояснили, чи слід колоти щеплення людям із антитілами

23:36

Збірна України феноменально пробилася у плей-оф чемпіонату світу 2022ФотоВідео

23:30

Пожежа в будинку для літніх людей у Дніпрі: нові деталі розслідування

23:25

Кому небезпечно постійно їсти яблука - коментар дієтолога

23:00

Відлякають біди і злидні: названо речі в будинку, які принесуть багатствоВідео

22:38

Україна готується до ескалації ситуації на кордоні через мігрантів - МВС

22:17

Медики розповіли про небезпечну хворобу, яку легко сплутати з COVID-19

21:59

17 хвилин клінічної смерті: лікарі дивом врятувати невакциновану від COVID-19 українкуВідео

21:45

Лежав посеред вулиці: на Полтавщині натрапили на труп чоловіка

21:44

На Донбасі бойовики обстріляли Мар'їнку: під вогонь потрапив житловий будинокВідео

21:20

В Україну нагряне несподіване потеплінняВідео

21:04

Стріляли в козу: у Сумській області випадково застрелили 28-річного чоловіка

21:00

Коронавірус в основному вражає бідних людей - ВООЗ

20:46

Нова небезпека в консервах: на Буковині зафіксували ботулізмВідео

20:26

Бізнес-партнер Кауфмана може бути замішаний у контрабанді сигарет - ЗМІ

Реклама
20:16

Прикмети на 17 листопада: що не можна робити в Єрьомін день і як не потрапити в бідуВідео

20:03

Зеленський зустрівся з міністром оборони БританіїВідео

19:53

Напередодні вирішального матчу: що потрібно Україні для виходу у плей-офф відбору на ЧС-2022

19:49

"Бреше, як дихає": Аваков розповів про стосунки із Зеленським та ПорошенкомВідео

19:45

Дар’я Петрожицька зізналася, кого цілувала на знімальному майданчику серіалу Джек & ЛондонВідео

19:40

У одіозного нардепа Ківи відібрали нагородну зброю

19:40

У чому зустрічати Новий рік 2022, щоб задобрити Чорного Водяного ТиграФото

19:30

У Вінниці небіжчика "змусили" відпрацювати аліментиВідео

19:12

Голий Максим Галкін потрапив в об'єктив Алли Пугачової

19:11

Побачив весь потік: у Львові студентка зайнялася любов'ю під час онлайн-париВідео

19:07

Гороскоп на завтра 17 листопада 2021: Тільцям - ризик травм, Терезам - доленосний деньВідео

19:06

У центрі Києва засікли зірку ГоллівудуВідео

18:59

Картка киянина: як отримати та які переваги вона дає власнику

18:51

У всьому звинуватили дитину: у Харкові школярка в макаронах знайшла гусеницюВідео

18:32

"Не примусять і за $50 000": нардеп-"слуга" розкритикувала "тисячу Зеленського"Відео

18:30

Чому Україні не варто сподіватися на допомогу Британії, але в Росії все одно галасуватимутьПогляд

18:23

Слов'янський гороскоп на 2022 рік: кому Златорогий Тур принесе неймовірну удачу і щастя

18:18

Сім'ю побитого в Парижі підлітка пограбували в рідному селі на ЗакарпаттіВідео

18:02

На 1+1 вийде українська адаптація популярного шоу Останній герой

18:00

Олександр Кушнарь. Британія направляє спецназ в УкраїнуВідеоблоги

Реклама
17:42

Другий в історії випадок: жінка 8 років жила з ВІЛ й позбулася вірусу без лікуванняВідео

17:31

На сходах львівського коледжу знайшли новонароджене немовляВідео

17:31

Конфлікт на кордоні з Білоруссю: у ЗСУ попередили про ризики нової "гарячої точки"Відео

17:18

Запуск Північного потоку-2 обрубає транзит через Україну: низка міст можуть залишитися без газуВідео

16:57

За програмою Зеленського на трасі Київ-Харків збудували два нових мости

16:52

"Спроба захоплення влади за наказом з РФ" : в СБУ розповіли, в чому підозрюють лідера антивакцинаторів

16:51

Ціни на проїзд у Києві зростуть до 20 гривеньВідео

16:39

Вірусолог пояснила, чому Україна б'є антирекорди по смертності від COVID-19

16:34

Чотири області України можуть покинути "червону" зону вже наступного тижня

16:23

Укрпошта змінює формат доставки та запроваджує нову послугу з фіксованою ціноюВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти