"Душу не продам ніколи": Кароль зробила відверте зізнання про гастролі в Росії

Тіна Кароль прокоментувала свою відмову виступати в РФ / Youtube

Українська співачка Тіна Кароль розповіла, чому вже 7 років не їздить з гастролями в Росію.

Під час візиту до Грузії артистка зізнатися , що для неї найголовніше-любов шанувальників, яку вона б втратила, перетинаючи кордони.

У розмові з журналісткою Тіна поділилася, що в Росії її чекали фанати і великий простір для творчості, проте вона вибрала залишитися на рідних землях.

"У 2014 році я сказала, що залишаюся в Україні, незважаючи на те, що там було більше можливостей. Після цього я не їздила туди з гастролями. Це мій вибір. Після цього вибору стало більше любові", - висловила свою позицію артистка.

читайте також"Які можуть бути претензії?": Повалій поскаржилася на цькування в УкраїніВокалістка розповіла, що не женеться за грошима і кількістю концертів, адже для неї найголовніше – любов і підтримка своїх слухачів.

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"Любов людей для мене-все. Я можу продати свою музику, але душу не продам ніколи", – уклала Кароль.

Раніше ми писали, що через фото Кароль в обтягуючому комбінезоні розгорівся неабиякий скандал: аудиторія артистки звинуватила її в недоречній вульгарності.

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