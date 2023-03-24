LOBODA презентувала новий альбом, збори від якого направить на благодійність

До нового альбому увійшло 14 композицій, більшість з яких ліричні. Вперше платівка була записана всього за 6 місяців.

Світлана Лобода / Фото прес-служби

Українська співачка LOBODA (Світлана Лобода) представила новий альбом, всі збори якого за перший місяць будуть спрямовані на покупку будинку сім'ї, яка втратила своє житло в найперші дні війни.

За інформацією прес-служби Лободи, до нового альбому увійшло 14 композицій, більшість з яких ліричні. Вперше платівка була записана всього за 6 місяців.

Як коментує сама співачка, кожна пісня в альбомі матеріалізовувалася буквально з повітря, ніби молекули особистих переживань, вплетені в долі людей навколо, диктували їй той чи інший вибір. "Весь цей рік я ніби заново вчилася жити, любити, слухати музику, Шукати в ній те, що найбільш співзвучно мені сьогоднішній. Я хотіла максимально відірватися від минулого і спробувати знайти точку опори в хиткому сьогоденні. Я назвала альбом "MADE in U" щоб ще раз підкреслити, як для кожного з нас важливі коріння і без них нам ніколи не знайти крил", - коментує LOBODA.

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За її словами, цей альбом - особливий для неї.

"У ньому мій смуток, ніжність і любов - ті почуття, які я відчувала протягом останнього року. Він народився під впливом величезного натхнення і є моїм найвідвертішим творчим висловлюванням за всі роки кар'єри. Я сподіваюся вам сподобається те, що я з такою любов'ю для вас створювала. У цьому альбомі моя душа і серце", - LOBODA.

Стало також відомо, що гроші, які співачка виручить за перший місяць прослуховування нового альбому отримає медсестра Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", яка вже рік проживає в саморобному вагончику зі своїм чоловіком і дочкою недалеко від рідного міста співачки - Ірпінь, в селищі Шпитьки.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ опублікували матеріал про те, як в РФ вмовляли українську співачку Світлану Лободу залишитися в терористичній Росії і що обіцяли їй, обери вона сторону зла.

"Я дуже пишаюся собою, своїм вибором. Мене ніхто не підштовхував піти. Були люди, які говорили: "Ми зробимо все, щоб ти відчувала себе королевою, більше нікого не буде, будеш тільки ти. Ми заплатимо стільки, скільки потрібно, тільки залишайся". Але навіщо мені потрібні всі ці дрібниці, якщо у мене є серце, душа, сім'я, моя країна, мій рід", — поділилася українська співачка.

Раніше також Світлана Лобода, яка виступає під псевдонімом LOBODA, презентувала відеокліп на свій новий сингл "по-українськи".

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