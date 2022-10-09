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Дочка померла, не витримали легені: Кіркоров розповів про свою трагедію

9 жовтня 2022, 09:16

Філіп Кіркоров вважає, що батько занадто пізно повідомив йому про появу сестри, і її можна було врятувати.

Бедрос Кіркоров, Філіп Кіркоров
Кіркоров розповів про свою трагедію / скріншот

90-річний музикант Бедрос Кіркоров, батько Філіпа Кіркорова, розповів про трагедію, яка сталася 19 років тому.

В ефірі росТБ він поділився, що у нього померла дочка Ксенія майже відразу після народження. Його дружина Людмила зважилася народити дитину після 40 років, ризик був високий, але вони обидва пішли на це, оскільки дуже хотіли дітей. На жаль, але легкі малятка так і не розкрилися, вона померла.

"Ми дуже переживали. Дуже хотіли дитину. Я бачив доньку в інкубаторі. Я, було, хотів чинити опір, думав назвати дочку ім'ям своєї мами - Софія. У нашій родині так заведено, але ми порушили цю традицію. Може, нас за це життя і покарало", - розповів Кіркоров-старший.

Філіп Кіркоров раніше висловлювався про цю трагедію, він вважає, що батько занадто пізно повідомив йому про появу сестри, і її можна було врятувати, якби мачуху транспортували в Москву. Але вона вважала за краще народжувати в маленькому містечку, де дочку врятувати не вдалося.

Нагадаємо, раніше Домробітниця Люся, яка більше 20 років працювала на Філіпа Кіркорова, вирішила розповісти подробиці особистого життя співака.

Жінка зізналася, що її колишній бос (вона вже 2 роки не працює у Кіркорова) - однолюб, але міг пов'язати своє життя з багатьма знаменитостями.

Також ми розповідали, що російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що співак Філіп Кіркоров розірвав всі зв'язки з Аллою Пугачовою і Максимом Галкіним.

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Автор: Сергій Кущ
Філіп Киркоров новини шоу бізнесу
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