Кіркоров, який підтримав війну, захопився вчинком Ротару

Філіп Кіркоров, Софія Ротару / скріншот

Російський співак Філіп Кіркоров, який відвідав тимчасово окупований Крим і підтримав поранених загарбників, привітав Софію Ротару з 75-річчям.

Не так давно співачка повернулася в Україну і підтримала ВСУ. У соцмережі Кіркоров опублікував фото і відеопідбірку з Ротару, захопившись сміливістю Ротару.

"З ювілеєм, велика Софія Михайлівна! 75! Не вірю! Сильна, смілива як лебідь біла!",- підписав відео Кіркоров.

Кіркоров, Ротару / скріншот

Кіркоров, Ротару / скріншот

Нагадаємо, співачка Софія Ротару вперше відкрито висловилася з приводу війни Росії проти України. Співачка зізналася, що допомагає українським захисникам та їхнім родинам.

А ось Кіркоров зайняв іншу позицію - він пішов по стопах головних путіністів Лепса, Петросяна і їм подібних і особисто поспілкувався з солдатами, які вбивали або хотіли вбити українців.

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