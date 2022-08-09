Кіркоров, який підтримав війну, захопився вчинком Ротару

Давні колеги опинилися по різні боки барикад.
Російський співак Філіп Кіркоров, який відвідав тимчасово окупований Крим і підтримав поранених загарбників, привітав Софію Ротару з 75-річчям.
Не так давно співачка повернулася в Україну і підтримала ВСУ. У соцмережі Кіркоров опублікував фото і відеопідбірку з Ротару, захопившись сміливістю Ротару.
"З ювілеєм, велика Софія Михайлівна! 75! Не вірю! Сильна, смілива як лебідь біла!",- підписав відео Кіркоров.
Нагадаємо, співачка Софія Ротару вперше відкрито висловилася з приводу війни Росії проти України. Співачка зізналася, що допомагає українським захисникам та їхнім родинам.
А ось Кіркоров зайняв іншу позицію - він пішов по стопах головних путіністів Лепса, Петросяна і їм подібних і особисто поспілкувався з солдатами, які вбивали або хотіли вбити українців.
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