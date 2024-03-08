Дочка путіністки Єгорової розплакалася, розповідаючи про рідних в окупації на Херсонщині

В української телеведучої та акторки Стасі Ровінської є родичі, які живуть у тимчасово окупованій Новій Каховці та чекають на звільнення.

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Сніжана Єгорова і Стася Ровінська / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот із відео

В української телеведучої та акторки Стасі Ровінської є родичі, які живуть у тимчасово окупованій Новій Каховці (Херсонська область) і чекають від ЗСУ звільнення. Про це вона розповіла в інтерв'ю Ганні Олицькій на YouTube.

Причому бесіди про таких родичів викликають у Ровінської, яка живе у США, ридання.

Примітно, що і мати Ровінської - колишня телеведуча і запекла путіністка Сніжана Єгорова - знає про скрутне становище своїх родичів, проте ніяк їм не допомагає.

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"Я дуже хотіла б побачитися з рідними. З татом, з бабусею. Вона вже старенька, щоразу дзвонить мені і плаче. Дуже сумуємо за рідними. До речі, що цікаво, у мене більшість рідних по маминій лінії перебувають в окупації в Каховці", - сказала дівчина зі сльозами на очах.

Адже саме в Новій Каховці народилася і сама Єгорова.

"Це все дуже складно. Вони у віці. З ними рідко є зв'язок. Вони не підтримують російську агресію, ніхто не хоче бути Росією - це пропаганда. Це сестри моєї бабусі, мої троюрідні брати, сестри", - розповіла телеведуча.

Хто така Сніжана Єгоорова? Сніжана Олександрівна Єгорова - колишня українська телеведуча й акторка. Відома за своїми українофобськими заявами про Революцію Гідності та про українських борців за незалежність. Потрапила під санкції РНБО України у 2022 році, повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, раніше, Стася Ровінська розповідала про те, що разом із чоловіком і трьома дітьми переїхала до США. І зараз працює помічником продюсера в Нью-Йорку.

Тому вона поділилася новиною про те, що її запросили зніматися в кіно про Україну. "Вчора була моя перша робота в американському кіно, головна роль, кіно про Україну і ще з однокурсницею життя непередбачуване. Побажайте двом мрійникам удачі", - писала Ровінська.

Крім того, дівчина не приховує, що, коли вона була маленькою, мама могла підняти на неї руку - причому без вагомих на те причин.

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