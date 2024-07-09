Дочка путіністки Доліної товстішає з кожним днем

Дочка Лариси Доліної Ангеліна одужує все більше щодня.

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Лариса Доліна виглядає як мумія/ колаж: Главред, фото: t.me/dolinaofficial

Дочка старіючої співачки Лариси Доліної, яка виросла в Одесі, але підтримує криваве вторгнення Росії в Україну, пухне на очах.

За даними російських пропагандистських ЗМІ, дочка Доліної Ангеліна нібито хворіє і це серйозно. Пропагандисти додають, що саме захворювання є причиною такої ваги.

Дочка Лариси Доліної / Скриншот

Хто така Лариса Доліна Лариса Олександрівна Доліна - радянська і російська естрадна та джазова співачка. Заслужена артистка Росії (1993), народна артистка Росії (1998). Член вищої політичної партії "Единая Россия".

Підтримує путінський режим і війну Росії проти України. Фігурантка центру бази "Миротворець". Внесена до списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. відео дня

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Додамо, нещодавно путіністка Доліна вирішила омолодити себе, після чого фанати перестали її впізнавати.

А також Ларису Доліну підловили без макіяжу, шанувальники буквально жахнулися від її природного вигляду.

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