Дочка старіючої співачки Лариси Доліної, яка виросла в Одесі, але підтримує криваве вторгнення Росії в Україну, пухне на очах.
За даними російських пропагандистських ЗМІ, дочка Доліної Ангеліна нібито хворіє і це серйозно. Пропагандисти додають, що саме захворювання є причиною такої ваги.
Хто така Лариса Доліна
Лариса Олександрівна Доліна - радянська і російська естрадна та джазова співачка. Заслужена артистка Росії (1993), народна артистка Росії (1998). Член вищої політичної партії "Единая Россия".
Підтримує путінський режим і війну Росії проти України. Фігурантка центру бази "Миротворець". Внесена до списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.
З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.
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Додамо, нещодавно путіністка Доліна вирішила омолодити себе, після чого фанати перестали її впізнавати.
А також Ларису Доліну підловили без макіяжу, шанувальники буквально жахнулися від її природного вигляду.
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