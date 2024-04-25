Дочка Делона показала, як важкі хвороби змінили його до невпізнання

Анушка Делон, молодша дочка легендарного актора і продюсера Алена Делона, показала фанатам, який зараз вигляд має її 88-річний батько.

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Ален Делон страждає від важких хвороб / колаж Главред, фото Instagram і ua.depositphotos.com

Анушка Делон, молодша дочка 88-річного артиста і продюсера з Франції Алена Делона, виклала свіже фото батька - на якому чітко видно, як сильно його змінили численні хвороби

На знімку сидить сивий старий зі змарнілим обличчям і лише пронизливий погляд блакитних очей нагадує про його велич.

"Вранці в п'ятницю я сфотографувала свого батька. На згадку про наші моменти. Снідаючи з ним, я відчуваю нескінченну вдячність. Унікальний момент спокою в моєму світі тварин. Я знаходжу його красивим з його вічним сталевим блакитним поглядом, живим, як боєць, який надає мені неймовірну силу. Мій власний безсмертний. Я показала йому фотографію. Він знайшов її гарною, настільки гарною, що я запитала його, чи можу я поділитися нею з вами, його аудиторією, яка піклується про нього. Отже, з його згоди, ось вона. А на ваші побоювання він відповідає: "Не хвилюйтеся"", - написала Анушка.

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Останніми роками Делон страждає на дифузну лімфому і хворобу Альцгеймера. А 2019 року артист пережив важкий подвійний інсульт.

Хто такий Ален Делон? Ален Фаб'єн Моріс Марсель Делон - французький актор театру і кіно, кінорежисер, сценарист і продюсер. Найбільшу популярність здобув після фільмів "На яскравому сонці" (1960), "Рокко і його брати" (1960), "Леопард" (1963), "Чорний тюльпан" (1964), номінант на премію "Золотий глобус" у категорії "Найкращий дебютант". Володар премії "Сезар" за найкращу чоловічу роль у картині "Наша історія" (1984). Офіцер ордена Почесного легіону.

Ален Делон - останні новини

Нагадаємо, раніше Ален Делон приєднався до тих зірок світової культури, які підтримують Україну в її боротьбі з Росією.

Як пишуть українські дипломати, Делон долучився до проєкту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України. У його рамках 86-річний легендарний актор прочитав вірші з легендарної книги "Кобзар" Тараса Шевченка.

Крім того, пізніше легендарний актор вирішив висловити підтримку Україні та взяти інтерв'ю у президента Володимира Зеленського.

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