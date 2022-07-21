Донька актора-путініста Володимира Машкова розповіла про свою єдину мрію про Путіна

Артистка впевнена, що її бажання здійсниться дуже скоро.
Російська акторка Марія Машкова не без жалю, але розірвала всілякі стосунки зі своїм батьком, актором і завзятим путіністом Володимиром Машковим. Артистка засудила війну в Україні в перші ж дні повномасштабного вторгнення, і продовжує стояти на боці українців.
На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала відео, зняте в Києві, рік тому. У підписі до ролика артистка шкодує, що російська влада забирає майбутнє в українців і росіян.
"Мій ранок починається однаково. Відкриваю новини з надією, що війна закінчилася. Але вона йде. Нехай на Патріках в центрі Москви таке відчуття і відсутнє. Але Росія, як і раніше, вбиває мирних жителів, розповідаючи, що цілилася у військові бази злісного нацистського ворога",- з гіркотою повідомляє Машкова.
Вона впевнена: у всьому горі та нещастях, які зараз відбуваються в Україні, винен Путін. Тому її єдиною мрією зараз є суд для президента-диктатора.
"Я пару місяців тому писала, що хочу побачити В. В. Путіна в Гаазі, відповідаючим за руйнування життя людей відразу в двох країнах. Моєї зокрема. Бажання переросло в мрію. Єдину, на даний момент. Мої мрії мають властивість збуватися, але в цей раз я постараюся мріяти щосили. Як ніколи раніше", - поділилася акторка.
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Нагадаємо, раніше відомий російський актор, режисер керівник театру імені Олега Табакова і закоренілий путініст Володимир Машков назвав' нелюдами ' супротивників війни.
Його донька, акторка Марія Машкова, в свою чергу переконана в неспростовності злочину Путіна проти України і світу, за що його, а також самого Машкова, як відданого слуги путінської тиранії, чекатиме трибунал.
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