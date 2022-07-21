Донька актора-путініста Володимира Машкова розповіла про свою єдину мрію про Путіна

Марія Машкова мріє побачити Путіна в суді в Гаазі / instagram.com/masha_mashkova_official

Російська акторка Марія Машкова не без жалю, але розірвала всілякі стосунки зі своїм батьком, актором і завзятим путіністом Володимиром Машковим. Артистка засудила війну в Україні в перші ж дні повномасштабного вторгнення, і продовжує стояти на боці українців.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала відео, зняте в Києві, рік тому. У підписі до ролика артистка шкодує, що російська влада забирає майбутнє в українців і росіян.

"Мій ранок починається однаково. Відкриваю новини з надією, що війна закінчилася. Але вона йде. Нехай на Патріках в центрі Москви таке відчуття і відсутнє. Але Росія, як і раніше, вбиває мирних жителів, розповідаючи, що цілилася у військові бази злісного нацистського ворога",- з гіркотою повідомляє Машкова.

Вона впевнена: у всьому горі та нещастях, які зараз відбуваються в Україні, винен Путін. Тому її єдиною мрією зараз є суд для президента-диктатора.

"Я пару місяців тому писала, що хочу побачити В. В. Путіна в Гаазі, відповідаючим за руйнування життя людей відразу в двох країнах. Моєї зокрема. Бажання переросло в мрію. Єдину, на даний момент. Мої мрії мають властивість збуватися, але в цей раз я постараюся мріяти щосили. Як ніколи раніше", - поділилася акторка.

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Нагадаємо, раніше відомий російський актор, режисер керівник театру імені Олега Табакова і закоренілий путініст Володимир Машков назвав' нелюдами ' супротивників війни.

Його донька, акторка Марія Машкова, в свою чергу переконана в неспростовності злочину Путіна проти України і світу, за що його, а також самого Машкова, як відданого слуги путінської тиранії, чекатиме трибунал.

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