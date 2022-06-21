"Ми не розуміємо, як нам заздрить Америка": дочка пропагандиста Машкова розірвала стосунки з батьком

Марія Машкова розірвала зв'язок з батьком, Володимиром Машковим, через війну в Україні / Колаж

Російська акторка Марія Машкова в інтерв'ю для міжнародного телеканалу засудила війну в Україні, а також прихильників рашистської ідеології, до яких належить і її батько, актор Володимир Машков.

Перед своїм публічним виступом артистка вирішила поговорити з татом, попередити про своє рішення. Між ними відбулася важка розмова, після якої кожен пішов своєю дорогою, не бажаючи відступитися від своїх переконань.

Машкова продовжує публічно виступати проти війни, і в своєму недавньому пості в Instagram підняла тему, яка, як і війна, торкнулася мільйонів людей на всій земній кулі. Марія заговорила про рідних та близьких людей, які обірвали зв'язки через війну в Україні

"Надії немає. Боляче. Жаль. Особливо всіх. Ми вважаємо, що вони в секті фашистській під управлінням соловйово-симоньянским, а вони вважають, що ми не розуміємо, як сильно заздрить нам Америка, яка війну і розв'язала, і "взагалі ви бандерівців підтримуєте, нацики, недобитки". Замкнуте коло. Ми один одного не чуємо. Не розуміємо. Інформацію беремо з різних ресурсів", - сумно заявляє Машкова.

Її виховувала бабуся, з якою вдалося зберегти зв'язок, незважаючи на різницю в поглядах, але "між нами ніби висить щось страшне, велике і мертве ... але ми разом. Просто не говоримо про найважливіше зараз для мене. Війну".

Що ж стосується Володимира Машкова, то тут акторка вважала за краще відсторонитися від свого рашистського родича, любителя кремлівської пропаганди. Вона все ще сподівається зберегти в собі хоч якісь крихти любові до батька, але зізнається, що робити це все складніше. "Я відпустила, прийняла і зберегла любов, але кожна публічна поява батька у футболці з фашистсько-зіганутою символікою доставляє мені фізичний біль і любов витікає... все заповнює ненависть, відчай і безвихідь", - каже вона.

Марія Машкова розірвала зв'язок з батьком, Володимиром Машковим, через війну в Україні / instagram.com/masha_mashkova_official

Незважаючи на це, артистка переконана, що одного разу правда восторжествує, настане мир, а разом з ним і взаєморозуміння: "Я не одна. Таких, як я, не тисячі. Таких, як я, мільйони. Я обіймаю кожну доньку і сина, якому те саме "мертве велике страшне" заважає обійняти свого батька або матір... а іноді і чоловіка, і брата ... нехай і у них і у нас за цей час любов витече не до кінця.... Нехай коли-небудь цей розрив можна буде зшити..."

У коментарях шанувальники підтримують Марію - дякують за стійкість позиції всупереч тиску близьких людей, а також діляться аналогічними історіями:

"Маша! Ви любов. Бережіть себе. У вас чудовий чоловік і доньки. І погляди".

"Ви не одна, Машенька ❤️ обіймаю".

"Маша, спасибі вам за щирість! Час все розставить! Сил вам!"

"Все це дуже страшно. Але. Дякую вам!"

"Зберегти людяність в собі набагато цінніше, ніж зберегти зв'язок з людиною, яка примушує бачити світ її очима... спасибі вам, адже нас таких багато, хто розірвав зв'язок..."

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Нагадаємо, раніше відомий російський актор, режисер керівник театру імені Олега Табакова і закоренілий путініст Володимир Машков назвав' нелюдами ' супротивників війни.

Його донька, актриса Марія Машкова, в свою чергу переконана в неспростовності злочину Путіна проти України і світу, за що його, а також самого Машкова, як відданого слуги путінської тиранії, чекатиме трибунал.

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