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Дмтрій Гордон розгромив рашистку Доліну за слова про нелюдів і фашизм в Україні

19 травня 2022, 00:26

Колишня одеситка зганьбила себе тирадою про "російський Донбас".

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Гордон прокоментував слова Лариси Доліної про Донбас / Колаж

Журналіст і телеведучий Дмитро Гордон виступив з критикою Лариси Доліної, колишньої одеситки, яка вибухнула тирадою про нелюдів-українців, "російський" Донбас і викорінення фашизму.

Рашистська співачка, ніби з листочка прочитала, повторила головні постулати проросійської пропаганди під час інтерв'ю після виступу в невизнаному "ДНР".

"Гордість за народ, який тут живе, який вистоює, який вірить, що перемога буде за ними... за нами! За те, що стільки років стоїть на своєму, стоїть за свою країну і за свободу. Без фашизму, без нацизму, без геноциду", - заявила тоді Долина.

Відео з інтерв'ю рашистки Дмитро Гордон виклав на своїй сторінці в Instagram з коментарем: "Одеситка лариса доліна впала в багно, обмазалася ним з голови до ніг і поїла [фекалій - неценз.]".

До його зауваження з дотепними ремарками приєдналися Леся Нікітюк, Маша Єфросиніна і Оля Цибульська.

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Українські артисти підтримали Гордона / instagram.com/gordondmytro
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Українські артисти підтримали Гордона / instagram.com/gordondmytro

Багато підписників журналіста приєдналися до думки артисток про Доліну, як про людину, чия адекватність викликає сумніви. Інші ж припустили, дивлячись на кривляння Доліної, що вона і сама не вірить в те, що говорить:

"Старість не радість! Звалилася повністю".

"Ганьба".

"Звідки їм знати,що таке свобода? Як вона може розповідати щось про переписану історію, якщо у них Київська Русь - це росія?"

"Хай іде в слід за кораблем... боже боже... тварюка!!!"

"Таке розчарування... Ще одне підтвердження, що талант не є ознакою людяності".

"Походу ботокс вже замість мозку".

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