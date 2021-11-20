"Зухвала" Мендель в короткій сукні похвалилася стрункими ногами

Юлія Мендель похвалилася новою фотосесією / instagram.com/iuliia_mendel

Колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель похвалилася знімком з нової фотосесії. На ньому вона постала в зухвалому аутфіті.

Фото опубліковано в Instagram. Мендель позувала, сидячи на стільці. На ній коричнева міні-сукня з квітковим принтом, червона шкіряна косуха з малюнком на спині та замшеві коричневі чоботи.

Образ Мендель доповнила красивою зачіскою з локонами і макіяжем з бронзовими рум'янами.

Юлія Мендель - свіже фото / Фото instagram.com/iuliia_mendel

Під знімком користувачі залишили захоплені коментарі: "Красуня", "Супер", "Лакшері", "Сексуальна фотографія. Ось пощастить якомусь чоловікові з такою богинею".

Як повідомляв Главред, Юлія Мендель знялася в спокусливій фотосесії без білизни.

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Раньше Юлія Мендель написала книгу з елементом автобіографії під назвою "Кожен з нас - президент". Мендель зізналася, що готувала вона свою книгу до видання з великими труднощами і цілих два роки. У ній йдеться про непросту долю, яка привела її в політичний істеблішмент України.

За словами колишнього прес-секретаря Зеленського, у книзі вона розкрила питання самоідентифікації українців як нації. Уривки з книги можна прочитати тут і тут.

Пізніше Мендель заявила про намір надіслати свою книгу Дмитру Пєскову - спікеру президента країни-агресора Росії.

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