"Зухвала" Мендель в короткій сукні похвалилася стрункими ногами

Експрессекретарка президента України Юлія Мендель знявся в новому фотосеті.
Колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель похвалилася знімком з нової фотосесії. На ньому вона постала в зухвалому аутфіті.
Фото опубліковано в Instagram. Мендель позувала, сидячи на стільці. На ній коричнева міні-сукня з квітковим принтом, червона шкіряна косуха з малюнком на спині та замшеві коричневі чоботи.
Образ Мендель доповнила красивою зачіскою з локонами і макіяжем з бронзовими рум'янами.
Під знімком користувачі залишили захоплені коментарі: "Красуня", "Супер", "Лакшері", "Сексуальна фотографія. Ось пощастить якомусь чоловікові з такою богинею".
Як повідомляв Главред, Юлія Мендель знялася в спокусливій фотосесії без білизни.
Раньше Юлія Мендель написала книгу з елементом автобіографії під назвою "Кожен з нас - президент". Мендель зізналася, що готувала вона свою книгу до видання з великими труднощами і цілих два роки. У ній йдеться про непросту долю, яка привела її в політичний істеблішмент України.
За словами колишнього прес-секретаря Зеленського, у книзі вона розкрила питання самоідентифікації українців як нації. Уривки з книги можна прочитати тут і тут.
Пізніше Мендель заявила про намір надіслати свою книгу Дмитру Пєскову - спікеру президента країни-агресора Росії.
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