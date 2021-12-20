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Зухвала MARUV показала пристрасний фотосет на мотоциклі з чоловіком

20 грудня 2021, 07:08

Анна Корсун та її чоловік Олександр позували, лежачи на двоколісному. Парочка викликала фурор у Мережі.

Maruv
Maruv опублікувала свіжі фото з чоловіком Олександром Корсуном / Фото Instagram

Епатажна артистка Maruv поділилася з шанувальниками провокаційною фотосесією зі своїм чоловіком Олександром і викликала фурор у Мережі.

Чорно-білі кадри Анна Корсун (справжнє ім'я Maruv) опублікувала у своєму Instagram.

Співачка одягла білий комбідрес, чоботи на шнурівці й куртку-косуху. Олександр був у шкіряній куртці та чорних брюках. На фото подружжя зухвало позує на мотоциклі. Також парочка показала пристрасть, лежачи на двоколісному.

"Я і мій чоловік", - коротко прокоментувала публікацію Аня.

Maruv з чоловіком
Maruv з чоловіком у зухвалій фотосесії / Фото instagram.com/maruvofficial
Марув
Фото instagram.com/maruvofficial

Шанувальники співачки засипали її захопленими коментарями,

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"Божечки! Які ж розкішні! Які космічні! Просто неймовірні! Обожнюємо"

"Добре, що ти написала, що це твій хазбенд, а то я вже подумала, що це якийсь Едді Мерфі"

"Дуже красива пара"

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Як повідомляв Главред, раніше Maruv випустила новий кліп на пісню On My Skin. Увагу шанувальників співачки привернув фінал сюжету кліпу, оксільки в кінці вона почала імітувати секс з чоловіком і своїм PR-менеджером - Олександром Корсуном.

До слова, артистка неодноразово потрапляла в скандали з приводу своїх виступів в Росії та неоднозначних відповідей на запитання "Чий Крим?".

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