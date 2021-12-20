Зухвала MARUV показала пристрасний фотосет на мотоциклі з чоловіком

Анна Корсун та її чоловік Олександр позували, лежачи на двоколісному. Парочка викликала фурор у Мережі.
Епатажна артистка Maruv поділилася з шанувальниками провокаційною фотосесією зі своїм чоловіком Олександром і викликала фурор у Мережі.
Чорно-білі кадри Анна Корсун (справжнє ім'я Maruv) опублікувала у своєму Instagram.
Співачка одягла білий комбідрес, чоботи на шнурівці й куртку-косуху. Олександр був у шкіряній куртці та чорних брюках. На фото подружжя зухвало позує на мотоциклі. Також парочка показала пристрасть, лежачи на двоколісному.
"Я і мій чоловік", - коротко прокоментувала публікацію Аня.
Шанувальники співачки засипали її захопленими коментарями,
"Божечки! Які ж розкішні! Які космічні! Просто неймовірні! Обожнюємо"
"Добре, що ти написала, що це твій хазбенд, а то я вже подумала, що це якийсь Едді Мерфі"
"Дуже красива пара"
Як повідомляв Главред, раніше Maruv випустила новий кліп на пісню On My Skin. Увагу шанувальників співачки привернув фінал сюжету кліпу, оксільки в кінці вона почала імітувати секс з чоловіком і своїм PR-менеджером - Олександром Корсуном.
До слова, артистка неодноразово потрапляла в скандали з приводу своїх виступів в Росії та неоднозначних відповідей на запитання "Чий Крим?".
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