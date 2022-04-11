Деніел Редкліфф завершує акторську діяльність / ТСН

32-річний британський актор Деніел Редкліфф, який здобув всесвітню популярність завдяки головній ролі в кіносазі про Гаррі Поттера, повідомив про те, що планує призупинити свою акторську діяльність і спробувати себе в новому амплуа.

Артист прийняв рішення втілити свою давню мрію - зрежисувати власне кіно. Знімати автобіографічну картину акторові зовсім не хочеться, так як він вважає власну історію життя такою, що "важко піддається опису".

"Є у мене ідея, за мотивами написаного мною. Сподіваюся, зможу зрежисувати. Люди часто кажуть: "Пиши про що знаєш". Моє життя мало піддається опису, тому про це я писати не хочу. Але я знайшов вихід - написати про щось, пов'язане з кіноіндустрією", - розповідає актор.

Редкліфф також поспішив заспокоїти фанатів - це не означає, що він залишає сцену заради режисерського крісла назавжди. Правда, у власному фільмі він зніматися не планує - не хоче часто дивитися на себе при монтажі кінокартини.

Роботу над новим проєктом всенародний Гаррі Поттер почне не раніше, ніж через півтора року - кар'єра Редкліффа, як актора, продовжує активно розвиватися, і його робочий графік розписаний на півтора року вперед.

Крім восьми чарівних фільмів про Гаррі Поттера, хлопчика, який вижив, акторську майстерність Деніела Редкліффа можна оцінити в таких кінороботах: Записки юного лікаря (2012-2013), Убий своїх коханих (2013), Роги (2013), Людина – швейцарський ніж (2016), Стволи Акімбо (2019) та ін.

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Раніше американо-канадський актор і комік Джим Керрі заявив про завершення своєї кінокар'єри - артист вирішив, що зробив достатньо для кіноіндустрії.

Також, за кілька днів до цього, сім'я іншого голлівудського актора, Брюса Вілліса, повідомила про завершення його кінокар'єри через афазію - порушення мови, які впливають на його когнітивні здібності.

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