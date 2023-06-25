Даніель Салем розлучається з дружиною через сильні ревнощі

Відносини, які тривали 17 років, стали тріщати по вам ще до війни, але тепер Салем має намір остаточно поставити крапку.

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Даніель Салем повідомив про розлучення з дружиною Марією / колаж: Главред, фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Український актор, ведучий і військовий Даніель Салем - турботливий батько. Його сторінки в соціальних мережах рясніють фото і відео його восьмирічної доньки Луни. Між татом і дитиною, схоже, дійсно є особливий зв'язок, а ось з мамою Луни, з якою він у відносинах 17 років, у Салема не все так райдужно.

В інтерв'ю для шоу Неймовірна правда про зірок Даніель зізнався, що зараз він разом з Марією проходить через шлюборозлучний процес, який почався ще до повномасштабної війни, але довгий час стояв на паузі.

"Ми зараз проходимо процес розлучення. Це було і до повномасштабного вторгнення. Заява була подана, але через те, що сталося, вона була поставлена на паузу, не на часі було про це говорити. Можна сказати, що зараз ми проходимо цей процес", - розповідає він.

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Залишається невідомим, хто саме став ініціатором розриву, проте серед головних причин Салем називає ревнощі дружини та його "відсутність в цих відносинах". Втім, з останнім він, схоже, не згоден. "У сім'ї я завжди є. Я виконую обов'язки. Я вважаю, що у них має бути все. Важливо, що один бажає іншому щастя. Найголовніше, що є – це Луна", - ділиться ведучий.

А ось про своє особисте життя зараз Даніель Салем розповідати відмовився.

Раніше українська співачка Камалія розкрила подробиці її розставання з пакистанським мільйонером Мохаммадом Захуром, з яким перебувала у відносинах 20 років.

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