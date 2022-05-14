Дама з пістолетом: Катя Осадча готується захищати Київ

Катя Осадча повернулася до Києва з мрією про зброю / instagram.com/kosadcha

Українська модель, телеведуча і волонтерка Катя Осадча відновила роботу в Києві, незважаючи на те, що досі існує ймовірність повторного нападу на столицю.

Осадча бере участь у благодійний концертах, а також розширює можливості свого проєкту Пошук знікліх.

На щастя, серед робочої суєти їй вдається приділити трохи часу собі. На своїй сторінці в Instagram ведуча опублікувала нині рідкісне для неї фото - на ньому Осадча щиро посміхається.

Знімок зроблений на Подолі: ведуча з легким макіяжем і розпущеним волоссям насолоджується теплом травневого сонця.

"Київ все більше повертається до життя. Хочу навчитися стріляти…" - підписала теплий весняний кадр Осадча. Очевидно, радіючи розквітаючій столиці, вона відчула необхідність отримати практичні навички для захисту своєї країни.

Катя Осадча повернулася до Києва з мрією про зброю / instagram.com/kosadcha

У коментарях ведучу підтримали фанати - хтось пропонував свої послуги вчителя зі стрільби, хтось ділився аналогічними планами, а хтось обсипав Осадчу компліментами:

"Ну погляд вже вбивчий!"

"Краса зараз несамовита)"

"Пташка❤️"

"Але гарна! ❤️"

"настрій такий грайливий! хочеться цукерку і... застрелити рашиста! Слава Україні!"

"І в мене такий план) Отримати дозвіл і навчитися володіти зброєю. Нове життя, нові навички!"

"Я теж після війни хочу навчитися стріляти. Катю, ви чарівна".

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Раніше телеведучий і чоловік Катерини Осадчої Юрій Горбунов розповів про те, як він заробляє під час війни.

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