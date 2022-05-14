Дама з пістолетом: Катя Осадча готується захищати Київ

Ведуча поділилася незвичайною мрією.
Українська модель, телеведуча і волонтерка Катя Осадча відновила роботу в Києві, незважаючи на те, що досі існує ймовірність повторного нападу на столицю.
Осадча бере участь у благодійний концертах, а також розширює можливості свого проєкту Пошук знікліх.
На щастя, серед робочої суєти їй вдається приділити трохи часу собі. На своїй сторінці в Instagram ведуча опублікувала нині рідкісне для неї фото - на ньому Осадча щиро посміхається.
Знімок зроблений на Подолі: ведуча з легким макіяжем і розпущеним волоссям насолоджується теплом травневого сонця.
"Київ все більше повертається до життя. Хочу навчитися стріляти…" - підписала теплий весняний кадр Осадча. Очевидно, радіючи розквітаючій столиці, вона відчула необхідність отримати практичні навички для захисту своєї країни.
У коментарях ведучу підтримали фанати - хтось пропонував свої послуги вчителя зі стрільби, хтось ділився аналогічними планами, а хтось обсипав Осадчу компліментами:
"Ну погляд вже вбивчий!"
"Краса зараз несамовита)"
"Пташка❤️"
"Але гарна! ❤️"
"настрій такий грайливий! хочеться цукерку і... застрелити рашиста! Слава Україні!"
"І в мене такий план) Отримати дозвіл і навчитися володіти зброєю. Нове життя, нові навички!"
"Я теж після війни хочу навчитися стріляти. Катю, ви чарівна".
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Раніше телеведучий і чоловік Катерини Осадчої Юрій Горбунов розповів про те, як він заробляє під час війни.
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