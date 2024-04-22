"Так, як за чоловіка": Олена Кравець зробила зізнання, як вона хвилюється за Володимира Зеленського

Олена Кравець розповіла, що дуже хвилюється за Володимира Зеленського, адже вважає його рідною людиною.

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Олена Кравець розповіла, як змінився Володимир Зеленський / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, instagram.com/lennykravets/

Популярна українська акторка Олена Кравець зізналася, що помітила дуже багато змін у президенті України Володимирі Зеленському, з яким вона багато років співпрацювала і дружить.

У коментарі для програми "У ліжку" Кравець зазначила, що від початку повномасштабного вторгнення країни-окупанта Росії в Україну вона взагалі не бачиться із Зеленським.

"Я хвилююся за нього, як за дуже важливу і близьку мені людину. Якщо хочете, то так, майже так само, як за чоловіка. Я хвилююся, тому що це дуже рідна моєму серцю людина і вся їхня сім'я. Тому той факт, що ми зараз менше бачимося, - він накладає відбиток. Точніше, не менше бачимося, а ми не бачимося взагалі", - заявила Кравець.

Також Олена помічає навіть найнезначніші зміни в Зеленському.

"Я бачу будь-які незначні зміни в голосі, у зовнішньому вигляді, я все це фіксую. Я не розумію, скільки всього йому доводиться витримувати. Мені іноді здається, що це сон", - додала Кравець.

Актриса зазначила, що востаннє писала Зеленському смс, коли хотіла привітати його дружину Олену з днем народження. У відповідь Володимир написав:

"Дяк, все передам".

Дивіться відео, де Олена Кравець розповіла про Зеленського:

Хто така Олена Кравець? Олена Юріївна Кравець - українська комедійна актриса. Учасниця команд вищої ліги КВК "Запоріжжя - Кривий Ріг - Транзит" і "95-й квартал"; з 2005 по 2022 рік брала участь у телепередачі "Вечірній квартал".З грудня 2022 по кінець 2023 року - ведуча ток-шоу "Тихий вечір" на каналі "Дом".

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Зазначимо, син Олени Кравець проявив дивовижний спокій, коли його розмова з мамою зайшла про жахливі події останніх 10 років. Хлопчик нагадав мамі, що не знає життя без війни. Він народився після 2014 року, коли країна-окупант уже почала свої загарбницькі злочини.

А також раніше Олена Кравець привітала старшу доньку Марію з 21-річчям і приголомшила, наскільки вони схожі. Але Марія зазначила, що вже два роки вважає - неприйнятно влаштовувати пишне святкування свого дня народження, який збігся з датою початку повномасштабного військового вторгнення країни-агресора РФ в Україну.

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