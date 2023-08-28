УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Чужих дітей не буває": Інна Мірошниченко відверто зізналась, чому всиновили дитину

Юлія Куришко
28 серпня 2023, 01:10
5
Дитина з дитбудинку може мати більше проблем зі здоров'ям, але це не має ставати перешкодою, вважає Інна Мірошниченко.
'Чужих дітей не буває': Інна Мірошниченко відверто зізналась, чому всиновили дитину
Інна Мірошниченко розповіла, чому всиновила дитину / колаж: Главред, фото: instagram/_inna_mi_

Дружина відомого телеведучого Тімура Мірошниченка та адвокатка Інна Мірошниченко розповіла, чому вона не народила третю дитину сама, а всиновила.

Інна Мірошниченко поділилась у своєму Instagram, що отримує і такі запитання: "Чому не народити самій? Чому усиновлення?". Вона пояснила, що усиновлення - не протилежність до народження дитини. Цей шлях не тільки для пар, які не можуть стати батьками через бездітність.

"Усиновлення - це коли ти дійсно готовий любити безумовно. Коли не через щось чи задля чогось. А просто. Бо ти можеш. Бо кожен з нас може, як тільки розбереться з собою і своїми стосунками зі світом. Не буває чужих дітей. І кожна дитина унікальна" , - додала дружина шоумена.

відео дня

Інна також пояснила, що генетику часто переоцінюють, бо соціум має на дитину набагато більший вплив. Дитина з дитбудинку може мати більше проблем зі здоров'ям, але це не має ставати перешкодою.

"Кожен з нас вибирає свій шлях. По своїх силах. І будь-який варіант: чайлдфрі, одна дитина, пʼятеро чи будинок сімейного типу - це все норма. У кожного своя норма. І так, я хочу ще народити. І хочу ще усиновити. Так склалося, що ми з чоловіком любимо дітей. І це прекрасно", - наголосила вона.

Нагадаємо, що синові Інни та Тимура Мірошниченку потрібна операція. Інна і Тимур відразу після того, як Марсель став жити з ними, зайнялися його здоров'ям. Більш того, Інна Мірошниченко писала, що деякі діагнози були зняті з хлопчика.

Інна Мірошниченко відповіла на питання про прийомного сина. Одне з питань було про те, чи не страшно їй опинитися в ситуації, коли вона не зможе полюбити усиновленого малюка.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Україна може воювати в довгу за однієї умови, але в РФ краще не заходити – Зеленський

Україна може воювати в довгу за однієї умови, але в РФ краще не заходити – Зеленський

21:43 Україна
"На воєнний час це допоможе": Зеленський хоче прирівняти корупцію до держзради

"На воєнний час це допоможе": Зеленський хоче прирівняти корупцію до держзради

20:20 Україна
ЗСУ рухаються вперед, у ворога великі втрати: Тарнавський описав ситуацію на півдні

ЗСУ рухаються вперед, у ворога великі втрати: Тарнавський описав ситуацію на півдні

19:16 Україна
Всі головні новини

Останні новини

01:10

"Чужих дітей не буває": Інна Мірошниченко відверто зізналась, чому всиновили дитину

27 серпня, неділя
23:55

Як не допустити заповзання павуків у ваш дім: експерти назвали чарівний інгредієнт

23:20

Україна виробляє колосальну кількість ракет: президент здивував подробицями

22:47

"Менше жертв": Зеленський назвав спосіб звільнити Крим без боїв

22:17

Як сказати українською "будь он неладен": Авраменко озвучив милозвучний аналог

РФ ризикує стати сировинним додатком Китаю, БРІКС заганяє її у глухий кут - ЇжакРФ ризикує стати сировинним додатком Китаю, БРІКС заганяє її у глухий кут - Їжак
21:43

Україна може воювати в довгу за однієї умови, але в РФ краще не заходити – ЗеленськийВідео

21:04

Вижив заради трьох доньок: воїн ЗСУ з кулею в серці пройшов п’ять кілометрів

20:20

"На воєнний час це допоможе": Зеленський хоче прирівняти корупцію до держзради

19:58

Вагомий результат саміту БРІКСПогляд

Реклама
19:39

Румунія підготувала логістику для навчань ЗСУ на F-16, залишилась одна умова

19:16

ЗСУ рухаються вперед, у ворога великі втрати: Тарнавський описав ситуацію на півдні

19:02

Фінансовий гороскоп на вересень-2023: астролог розповів, що зірки нам пророкують

19:01

ATACMS все ще "на столі" у Байдена, F-16 будуть в Україні вже невдовзі - Міллі

18:32

"Потужна атака закінчиться": коли в Україні припиняться найсильніші обстріли - прогноз на осінь

18:26

Касетні снаряди і не тільки: Білий дім розглядає важливе посилення України - WP

18:15

Надзвичайно складна оптична ілюзія: потрібно знайти "невидимого" метелика

17:40

У одній з областей України терміново посилюють мобілізацію: усі подробиці

17:01

Світ не підштовхує РФ до розпаду, але це станеться за однієї причини – експертВідео

16:34

"Нам тут по 7 років": Остапчук показав, який мав вигляд у дитинстві

16:12

Чому не можна говорити "нема за що" на "дякую": фраза може зіграти з вами злий жарт

Реклама
16:10

Духовка більше не потрібна: унікально смачний рецепт десерту до чаю

16:07

Удар по Су-30, МіГ-29 і ЗРК РФ: аеродром у Курську атакували дрони - ЗМІ

16:00

"Потужний вересень для України": Зеленський заінтригував заявою про отримання нової зброї

15:56

56-річного Кіркорова принизили в "рідній" Болгарії

15:03

Фаворит "Холостячки-2" одружився на копії Огнєвич: співачка відреагувала

15:02

Всюди спека, лише в частині областей – грози: погода в Україні на тиждень

14:24

Дим видно за кілометри: у Бердянську потужна пожежа на базі військової техніки РФ

14:16

Українські бійці знищили штурмову групу окупантів під Бахмутом

14:02

Фінансовий гороскоп на тиждень з 28 по 2 вересня: кого чекає достаток і успіх

13:40

"Набив би обличчя": відомий "азовець" "пройшовся" по Владу Ямі

13:39

РФ перекинула стратегічні бомбардувальники на авіабазу на Кольському півостровіФото

13:18

"До мурах": Альона Омаргалієва вразила всіх виконанням гімну України перед боєм УсикаВідео

13:15

Гороскоп на тиждень з 28 по 2 вересня: Терези будуть чарівні, Тельці - вирішать проблеми

12:46

Далі Роботиного: ЗСУ активно просуваються на півдні

12:38

РФ вдарила по Україні ракетами Х-101: у ПС пояснили, в чому небезпека

12:11

Дивна ракетна атака або... нічого дивногоПогляд

11:50

На Лимано-Куп'янському напрямку РФ зосередила понад 100 тисяч росіян й змістила "акцент"

11:48

РФ атакує Зміїний і "вишки Бойка": у розвідці Великобританії назвали причину

11:38

Трагедія на Житомирщині: у ЗСУ оприлюднили імена усіх загиблих пілотів

11:33

Від Овна до Стрільця: 4 знаки зодіаку, які люблять пити

Реклама
11:29

Роман Цимбалюк. Півник Медведєв почав видавати тверезі речіВідеоблоги

11:17

Путін - брехун: як насправді виглядала карта України раніше

10:48

РФ влаштувала справжнє "полювання": в ГУР назвали число замахів на Буданова

10:47

На Київщині уламки російської ракети пошкодили 10 будинків: є постраждалі

10:08

Найсмачніша закуска з СРСР: просто бездоганний рецепт за 5 хвилинВідео

09:50

Чим відіпрати білі шкарпетки: 3 способи, які точно допоможуть

09:45

Гороскоп на завтра 28 серпня 2023: Овнам - переворот на роботі, Дівам - безсоння

09:43

Окупанти атакують і намагаються влаштувати "котел": офіцер ЗСУ назвав напрямок

09:37

Залужний таємно зустрівся із командуванням НАТО: що відомо

09:04

Повний місяць у вересні 2023 року: що чекає на кожен знак зодіакуВідео

Новини України
Новини КиєваКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти