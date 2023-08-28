'Чужих дітей не буває': Інна Мірошниченко відверто зізналась, чому всиновили дитину

Дитина з дитбудинку може мати більше проблем зі здоров'ям, але це не має ставати перешкодою, вважає Інна Мірошниченко.

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Інна Мірошниченко розповіла, чому всиновила дитину / колаж: Главред, фото: instagram/_inna_mi_

Дружина відомого телеведучого Тімура Мірошниченка та адвокатка Інна Мірошниченко розповіла, чому вона не народила третю дитину сама, а всиновила.

Інна Мірошниченко поділилась у своєму Instagram, що отримує і такі запитання: "Чому не народити самій? Чому усиновлення?". Вона пояснила, що усиновлення - не протилежність до народження дитини. Цей шлях не тільки для пар, які не можуть стати батьками через бездітність.

"Усиновлення - це коли ти дійсно готовий любити безумовно. Коли не через щось чи задля чогось. А просто. Бо ти можеш. Бо кожен з нас може, як тільки розбереться з собою і своїми стосунками зі світом. Не буває чужих дітей. І кожна дитина унікальна" , - додала дружина шоумена. відео дня

Інна також пояснила, що генетику часто переоцінюють, бо соціум має на дитину набагато більший вплив. Дитина з дитбудинку може мати більше проблем зі здоров'ям, але це не має ставати перешкодою.

"Кожен з нас вибирає свій шлях. По своїх силах. І будь-який варіант: чайлдфрі, одна дитина, пʼятеро чи будинок сімейного типу - це все норма. У кожного своя норма. І так, я хочу ще народити. І хочу ще усиновити. Так склалося, що ми з чоловіком любимо дітей. І це прекрасно", - наголосила вона.

Нагадаємо, що синові Інни та Тимура Мірошниченку потрібна операція. Інна і Тимур відразу після того, як Марсель став жити з ними, зайнялися його здоров'ям. Більш того, Інна Мірошниченко писала, що деякі діагнози були зняті з хлопчика.

Інна Мірошниченко відповіла на питання про прийомного сина. Одне з питань було про те, чи не страшно їй опинитися в ситуації, коли вона не зможе полюбити усиновленого малюка.

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