Автомобіль Злати Огневич обстріляли окупанти

Огневич показала розстріляний окупантами автомобіль / instagram.com/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огневич під час повномасштабної війни в Україні показала себе справжнім бійцем культурного українського фронту - артистка дає благодійні концерти за кордоном, щоб зібрати кошти на допомогу країні і співвітчизникам, веде повноцінну інформаційну боротьбу з рашистською політикою в соціальних мережах, а також їздить з концертами на передову для воїнів ЗСУ.

На своїй сторінці в Instagram Огневич показала, як виглядає автомобіль, в якому їй доводиться їздити під час фронтових концертів. Вірніше, вона показала його частину - лобове скло, покрите тріщинами і слідами від куль.

Схоже, що ця та інші машини потрапили під ворожий обстріл. Та, що залишилась найбільш цілою, дісталася Огневич в якості особистого транспорту.

Таке нагадування шанувальникам про те, що війна в Україні ще триває, зворушило шанувальників співачки до глибини душі. Ще більше зачепив коментар Огневич, в якому вона порівнює серця українців з крихким склом, яке тримається тільки дивом.

"Вікно єдиної автівки, яка вціліло після обстрілів (де саме - не можу сказати). Ми на ній зараз їздимо під час концертів. В кожного з нас таке вікно в серці", - пише артистка.

Огневич показала розстріляний окупантами автомобіль / instagram.com/zlata.ognevich

читайте також"Вони покидьки планети Земля": Кондратюк показав рідне село, знищене росіянами

Нагадаємо, українська співачка Злата Огневич раніше заявила, що її вже три роки переслідує неадекватний чоловік, який загрожує їй та її родині. Вона навіть зверталася за допомогою до правоохоронців, однак це не дуже допомогло – чоловіка затримали, але потім відпустили за рішенням суду.

Але нещодавно у неї з'явився ще один переслідувач, який підстеріг знаменитість біля під'їзду її власного будинку.

Інші новини: