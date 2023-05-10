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"Що хочу, то ворочу!": у РФ закотили істерику через сміливість Пугачової

Сергій Кущ
10 травня 2023, 18:09 оновлено 10 травня, 18:09
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Алла Пугачова прилітала в РФ, щоб попрощатися з близьким другом.
Алла Пугачова приїхала на похорон Юдашкіна
Алла Пугачова приїхала на похорон Юдашкіна / Колаж: Главред, Фото Комсомольська правда

У Росії не перестають "горіти" через повернення Алли Пугачової. Примадонна приїхала на похорон свого друга, але навіть в такий час російські зірки "плюються жовчю".

Артистка Тамара Сьоміна заявила, що час Пугачової давно пішло, і її персона нібито не варто взагалі ніякої уваги, пишуть росЗМІ.

"Пугачова мені до лампочки. Її час давно минув. Зараз вона - просто старенька-бабуся! У Пугачової все тут було. Вона - пробивна, сама чолом всі двері відкрила. Перешкод ніяких у неї не було. Ніхто і ніде їй не будував перешкод. Що хочу, то ворочу! А потім раз – і поїхала. Нехай там і залишається! Не треба їх повертати. На батьківщині їм погано, вони хвости підібгали і втекли. Ну і скатертиною дорога! Росія їм все віддала, віддала, віддала... а тепер вони ось так от з матінкою-Батьківщиною. Їм до фені ця Батьківщина!", - заявила Сьоміна.

відео дня

Раніше стало відомо, що Алла Пугачова прилетіла в рф, щоб попрощатися з близьким другом - модельєром Валентином Юдашкіним. Він помер після боротьби з онкологією.

Очевидці зазначили, що на церемонії прощання Примадонна трималася якомога далі і намагалася контактувати з усіма по мінімуму, що викликало у преси багато питань.

Дивіться відео про те, як Пугачова в країні-окупанті з улюблениці народу перетворилася на ворога:

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