Чим не вдова: Кабаєва обнадіяла траурним луком і чорною стрічкою

Відома російська спортсменка Аліна Кабаєва, яку вважають коханкою президента диктатора РФ Володимира Путіна, з'явилася на публіці.
40-річна Кабаєва відвідала турнір Міжнародної асоціації "Небесна грація". Вона дала невелику надію українцям, коли постала перед публікою вся в чорному. На ній був строгий чорний брючний костюм, а також чорна стрічка у волоссі. Свій "траурний" образ російська Єва Браун доповнила чорним човниками на високих підборах.
Фото колишня спортсменка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
У мережі тут же припустили, що сталася довгоочікувана подія і Кабаєва овдовіла.
Хто така Аліна Кабаєва
Аліна Маратівна Кабаєва - російська спортсменка (художня гімнастика), громадський і політичний діяч, медіа-менеджер. З вересня 2014 року - Голова ради директорів холдингу "Національна Медіа Група". З 2016 року очолює раду директорів ЗАТ "Спорт-Експрес".
У 2022 році через підтримку терористичного вторгнення РФ в Україну низка країн ввела персональні санкції проти Кабаєвої.
Роман Путіна і Кабаєвої - новини
Чутки про роман Путіна і Кабаєвої ходять уже давно. Її вважають коханкою, співмешканкою або навіть дружиною кремлівського диктатора. У лютому вона з'явилася на заході на честь 15-річчя Національної Медіа Групи РФ з обручкою.
За даними ЗМІ, у Путіна і Кабаєвої четверо спільних дітей - два хлопчики і дівчатка-близнючки. Дочок колишня гімнастка народила у Швейцарії.
Видання Le News писало, що Аліна Кабаєва народила дитину в клініці Святої Анни в італомовному регіоні Швейцарії Лугано. Батьком цієї дитини нібито є Володимир Путін.
Нагадаємо, раніше Кабаєва влаштувала справжній рознос диктатору Путіну на тлі чуток про його новий роман. Минулого тижня відбулася зустріч терориста Путіна і Кабаєвої, яку вже багато років вважають його коханкою і подейкують, що двох синів вона народила від нього.
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