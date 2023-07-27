"Чао, бамбіно!": Лайма Вайкуле розсекретила, куди зник Максим Галкін

Поки ЗМІ країни-окупанта будують версії, одна фантастичніша за іншу, Пугачова і Галкін живуть своє краще життя.

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Лайма Вайкуле показала свіже відео з Максимом Галкіним / колаж: Главред, фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Російські артисти Максим Галкін і Алла Пугачова, які покинули країну-агресора на знак незгоди з війною в Україні, вже довгий час не виходять на зв'язок з шанувальниками. У росЗМІ цей факт висвітлюють з їдкими коментарями, які, втім, корисної інформації не дають.

Світло на те, де зараз опальні артисти з сім'єю, пролила їх давня подруга - латвійська співачка Лайма Вайкуле. На своїй сторінці в Instagram вона показала, що Галкін знаходиться в доброму здоров'ї і прекрасному настрої.

На короткому відео комік, променисто посміхаючись, сідає на велосипед і прощається з Лаймою. "Чао, Бамбіно! І він поїхав в захід..." - прокоментувала кадри співачка.

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Цілком ймовірно Пугачова і Галкін разом з дітьми відпочивають в Латвії - це незмінна літня традиція їх сім'ї протягом багатьох років. Фанати припускають, що їх рідкісна поява в соціальних мережах означає лише одне - рідні, близькі і давні друзі вважають за краще насолоджуватися годинами єднання без сторонніх очей.

Дивіться відео, як зараз виглядає Максим Галкін:

Раніше Лайма Вайкуле розкрила подробиці особливих стосунків із Софією Ротару - вона спростувала чутки про те, що між ними є конфлікт, через який Софія Михайлівна не бажає контактувати.

Також співачка розсекретила, де ховається Віра Брежнєва - фанати колишньої ВІАГри стурбовані тим, що вона та її сім'я зникли з інформаційного простору.

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