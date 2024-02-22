Колишній охоронець Майкла Джексона розповів, що стоїть за операцією на носі зірки

Поп-король отримав серйозну травму, яка і стала причиною операції на носі.

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Майкл Джексон отримав серйозну травму / Колаж Главред, скріншот

Колишній охоронець легендарного артиста Майкла Джексона Метт Фідесс розповів про свій багаторічний досвід роботи із зіркою і трохи відкрив завісу таємниці, пов'язану з носом артиста.

За словами охоронця, перш ніж лягти під ніж в 1979 році, Майкл піддавався знущанням з боку свого батька Джо Джексона, який дражнив його з приводу розміру його носа, пише Express.co.uk.

"Раніше його сім'я часто дражнила його через розмір носа, називала його великим носом і все таке. Він говорив, що його батько був головним: "Ти отримав це не від мене, ти отримав це від своєї мами, ти не отримав свій ніс з мого боку сім'ї", - розповідає співробітник померлої зірки.

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Він також додає, що Майкла Джексона це дуже турбувало. І хоча батько знущався над своїм сином, Метт наполягав, що не він став причиною, по якій артист зробив свою першу ринопластику.

За його словами, все сталося через травму під час репетиції. Співакові, який прославився своїми неймовірними танцювальними рухами, було всього 21 рік, коли в результаті тренування він потрапив в "неймовірну" аварію.

За словами Метта, Майкл танцював в середньому близько трьох годин на день. На одному з етапів він робив 50 обертань поспіль - це було неймовірно. "Він впав і зламав ніс, і він побачив це як чудову можливість, поки він був під наркозом, просто зменшити ніс", - додає він.

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