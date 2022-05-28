"Це їй зробить боляче": дочка Сніжани Єгорової назвала краще покарання для матері-зрадниці

Тільки суду для колаборантки буде недостатньо, вважає телеведуча.
Актриса і телеведуча Стася Ровінська, яка після початку війни була змушені виїхати США, щоб коштувати нове життя, висловилася про свою маму - Сніжану Єгорову.
В інтерв'ю журналістці Аліні Доротюк вона зізналася, що для зрадниці України і любительки Путіна буде мало суду в якості покарання.
"Я так розумію, що вона вже не зможе повернутися (в Україну - Ред.) і не планує. Не знаю як з іншими (зрадниками України. - ред)... тут і суд доречний, але для неї суд це тільки зайвий привід пропіаритися", - зізналася Ровінська.
Телеведуча вважає, що про її маму-рашистку просто варто забути.
читайте такожЄгорова огребла від дочки: Ровінська публічно послала свою матір"Я на 100% впевнена, що для неї найгірше те, що про неї забудуть. Це зробить їй боляче. Коли в заголовках пишуть"колишня телеведуча" її дуже сильно чіпляє. На неї просто не потрібно звертати уваги", - зізналася Стася.
Нагадаємо, телеведуча українського походження Сніжана Єгорова, яка раніше неодноразово підтримувала політику Путіна, і зневажливо ставилася до військового вторгнення рф в Україну, тепер офіційно внесена до Реєстру державних зрадників.
Також ми розповідали, що українська телеведуча Стася Ровінська, яка є дочкою відомої путіністки Сніжани Єгорової, похвалилася, що її маленькі діти самостійно прийняли рішення розмовляти українською мовою.
Читайте також:
- "Відписуйтеся": Сніжана Єгорова жорстко осоромилася через публічну любов до Путіна
- Біженка Єгорова пообіцяла не дати Україну в образу і розповіла, яких земляків не переносить
- "Нічого людського в ній більше немає": дочка фанатки Путіна Єгорової закликала зрадити її забуттю