Колишня дружина Віталія Кличка дала перше інтерв'ю після розлучення

Наталія Кличко дала перше інтерв'ю після розлучення / facebook.com/nataliaklitschkoofficial

Українська спортсменка, співачка, модель і колишня дружина мера Києва Віталія Кличка Наталія Кличко розкрила цікаві подробиці про своє перше інтерв'ю, яке вона дала після розлучення з чоловіком.

Вона розповіла на своїй сторінці в Facebook, що бесіди тривала близько чотирьох годин - інтерв'юеру було цікаво дізнатися про душевний стан і життєву філософію Наталії.

Кличко значну увагу приділила обговоренню жіночності та прийняттю жінкою свого місця у світі та суспільстві.

"Сьогодні під час інтерв'ю журналістка попросила мене одним реченням описати, хто така Наталя. Я відповіла - я Жінка і мене не описати одним реченням... Через чотири години ми закінчили інтерв'ю. Жінки світу - ви такі красиві і неповторні. Продовжуйте нести свою мудрість, силу, світло і любов, які так необхідні в цьому шаленому світі. Ваша Наталя", - пише Кличко.

Для інтерв'ю вона вибрала стильний наряд: чорний вельветовий піджак, темна шовкова блузка з кольоровим принтом, темні штани. Волосся Наталя зібрала на потилиці, в прикрасах свій вибір зупинила на мінімалістичних сережках від Van Cleef.

Наталія Кличко дала перше інтерв'ю після розлучення / facebook.com/nataliaklitschkoofficial

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