Колишня Потапа розповіла про своє особисте життя і стосунки

Ірина Горова шукає чоловіка, який буде її надихати.

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Ірина Горова розповіла, який чоловік їй підійде / Колаж Главред, фото Instagram/gorovaya_irina

Засновниця, генеральна директорка Pomitni і колишня дружина Потапа Ірина Горова відверто зізналася, чи перебуває зараз у романтичних стосунках.

Як розповіла вона в інтерв'ю для "Люкс ФМ", її серце поки що ще вільне. Однак Горова знає, яка людина має бути поруч із ним.

Поруч із собою вона бачить сильного духом чоловіка, якого вона поважатиме. Для Горової також важливе натхнення та кохання.

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Хто такий Потап? Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

"Не можна замовити чоловіка як із картинки. Це має відбутися кохання. Звичайно, це має бути сильна людина, тому що поруч зі мною іноді складно. Тому це має бути сильна людина, яку я поважаю, якою я надихаюся. Неважливо, з якою вона бізнес-історією, але важливо, щоб у нас були партнерські стосунки. Важливо, щоб я поважала людину і це була цілісна особистість", - поділилася продюсерка.

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Раніше відома світська журналістка Аліна Доротюк назвала Потапа найбільш "зашкварною" українською зіркою, яка кожною своєю дією змушує її сьогодні дивуватися.

Також Потап публічно звернувся до Насті Каменських із проханням не кидати його. Його пасаж зіркова дружина залишила без уваги, що багатьом здалося дивним на тлі чуток про розлучення пари.

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