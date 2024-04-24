УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Колишня Потапа розповіла про своє особисте життя і стосунки

Олена Кюпелі
24 квітня 2024, 23:35
Ірина Горова шукає чоловіка, який буде її надихати.
Ірина Горова розповіла, який чоловік їй підійде
Ірина Горова розповіла, який чоловік їй підійде / Колаж Главред, фото Instagram/gorovaya_irina

Засновниця, генеральна директорка Pomitni і колишня дружина Потапа Ірина Горова відверто зізналася, чи перебуває зараз у романтичних стосунках.

Як розповіла вона в інтерв'ю для "Люкс ФМ", її серце поки що ще вільне. Однак Горова знає, яка людина має бути поруч із ним.

Поруч із собою вона бачить сильного духом чоловіка, якого вона поважатиме. Для Горової також важливе натхнення та кохання.

відео дня

Хто такий Потап?

Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

"Не можна замовити чоловіка як із картинки. Це має відбутися кохання. Звичайно, це має бути сильна людина, тому що поруч зі мною іноді складно. Тому це має бути сильна людина, яку я поважаю, якою я надихаюся. Неважливо, з якою вона бізнес-історією, але важливо, щоб у нас були партнерські стосунки. Важливо, щоб я поважала людину і це була цілісна особистість", - поділилася продюсерка.

Новини шоу-бізнесу - в Україні та світі

Раніше відома світська журналістка Аліна Доротюк назвала Потапа найбільш "зашкварною" українською зіркою, яка кожною своєю дією змушує її сьогодні дивуватися.

Також Потап публічно звернувся до Насті Каменських із проханням не кидати його. Його пасаж зіркова дружина залишила без уваги, що багатьом здалося дивним на тлі чуток про розлучення пари.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Потап Ірина Горова новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Салліван визнав, що Україна втратила Авдіївку через затримку допомоги США

Салліван визнав, що Україна втратила Авдіївку через затримку допомоги США

01:00 Україна
"Багато поляків обурюються": Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків

"Багато поляків обурюються": Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків

23:41 Світ
США підтвердили передачу Україні ATACMS: Вашингтон готує нову партію

США підтвердили передачу Україні ATACMS: Вашингтон готує нову партію

22:03 Україна
Всі головні новини

Популярне

Сором: путініст Філіп Кіркоров зганьбився на сцені на всю Росію 21234

Сором: путініст Філіп Кіркоров зганьбився на сцені на всю Росію

Що гірше – підвищений верхній або нижній тиск: лікарі сказали, на що звернути особливу увагу 6447

Що гірше – підвищений верхній або нижній тиск: лікарі сказали, на що звернути особливу увагу

Україна має йти в ногу з ЄС у питанні оподаткування тютюнових стіків - експерт 4042

Україна має йти в ногу з ЄС у питанні оподаткування тютюнових стіків - експерт

Працює як диво : сантехнік показав, як за 15 хвилин прочистити каналізацію 2224

"Працює як диво": сантехнік показав, як за 15 хвилин прочистити каналізацію

Останні новини

01:37

Потрібно знайти мітлу серед безладу за 15 секунд: запаморочлива головоломка

01:00

Салліван визнав, що Україна втратила Авдіївку через затримку допомоги США

00:47

Популярна українська акторка хоче піти до ЗСУ

00:04

Євробачення-2024: Україна втрималася в абсолютних лідерах рейтингів букмекерів

24 квітня, середа
23:41

"Багато поляків обурюються": Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків

Кремль зосереджений на сході, з допомогою США Україна здатна зламати наступ РФ – ХараКремль зосереджений на сході, з допомогою США Україна здатна зламати наступ РФ – Хара
23:35

Колишня Потапа розповіла про своє особисте життя і стосунки

23:02

У Миколаєві вибухнув невідомий пристрій: постраждали 5 рятувальниківФото

22:57

Російського актора терміново госпіталізували з дружиною у важкому стані

22:03

США підтвердили передачу Україні ATACMS: Вашингтон готує нову партію

Реклама
21:59

Може збивати гіперзвукові ракети: у ПС назвали потужну зброю, яку чекає Україна

21:58

У Києві біля військкоматів великі черги: чому чоловіки не можуть оновити дані

21:00

MamaRika показала, чим закінчилася її операція на бюсті

20:55

Чоловікам більше не видаватимуть паспорти за кордоном: Кабмін встановив нові правила

20:07

"Від ATACMS до ППО": Зеленський зробив несподівану заяву про допомогу від США

20:06

Футболістки "Шахтаря" та "Кривбасу" влаштували жорстку бійку після матчуВідео

20:05

"Переграли Росію": США ще у березні таємно передали Україні ATACMS

19:42

Росія планує зірвати "саміт миру" влітку: Зеленський випустив заяву

19:20

Допомога від США прибуде за лічені дні: Хара назвав перепони, які можуть її затримати

19:10

Що змінить і чого не змінить затвердження допомоги від США?Погляд

19:05

Росіяни готують масовані удари по Києву: Жданов попередив про загрози

Реклама
18:44

Допомога для військових, шпиталів та шкіл: як меценат Олег Крот наближає перемогу України актуально

18:19

Одеському ексдепутату-втікачу Тарпану СБУ заочно вручила підозру в держзраді

18:18

Відключили електроенергію за несплату: Злата Огнєвіч розповіла про свої борги

18:13

Байден підписав закон з мільярдною допомогою Україні: яку зброю передадуть

18:05

Зі скаргами і лайкою: українці блокували паспортний сервіс у Варшаві через нові обмеженняВідео

17:57

У Росії силовики затримали заступника Шойгу після спецоперації ГУР - джерела

17:51

Новий церковний календар на травень 2024: чи будемо відпочивати на Великдень

17:43

Путініста Стаса Михайлова "поплавило" і він закликав американців вчити російську мову

17:39

Джерельна краса: Ольга Сумська показала кежуал-образ без макіяжу

17:37

На 3 знаки зодіаку обрушиться фінансове щастя до кінця квітня: кому пощастить

17:21

Росіяни атакують зі всіх сторін: у ЗСУ зізнались, чи захопить РФ Часів Яр до 9 травня

17:11

Шалена закуска для ледачих зі звичайного лаваша: найпростіший рецепт у світіВідео

17:01

Подряпини на авто зникнуть моментально: автомеханік розкрив геніальний метод

16:59

Росія готує масштабний наступ на Україну під час саміту НАТО: аналітики дали прогноз

16:48

По російських офіцерах в Маріуполі прилетіли "товсті ракети": усі подробиці

16:41

Як зробити так, щоб матрац не скрипів: що за прийоми позбавлять моторошних звуків

16:37

Зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" потрапив до лікарні зі струсом мозку

16:34

США можуть припинити допомоги Україні: експерт назвав умову

16:16

У ЄС зробили важливу заяву про обмеження для українських чоловіків за кордоном

16:15

Андре Тан визвірився на українців за покупки в іноземних брендів

Реклама
16:05

Вірменії доведеться балансувати між Росією та ЗаходомПогляд

16:00

Сунак і Шольц обговорили в Берліні допомогу Україні: канцлер проговорився про Taurus

15:55

"Великий прорив": Хара розкрив, коли армія України отримає F-16

15:47

Штраф до 20 тисяч євро: чому в Німеччині не можна збирати гриби в лісіВідео

14:43

Які звичаї у ромів: сватання при народженні, поклоніння міфічному персонажу

14:31

Коли Байден підпише законопроект про допомогу Україні: в ОП назвали чітку дату

14:24

Як швидко зняти подразнення після гоління: прості трюки допоможуть упоратися

14:14

Кардаш'ян вимагає, щоб помічники виконали це дивне завдання, перш ніж подавати каву

14:12

Що гірше – підвищений верхній або нижній тиск: лікарі сказали, на що звернути особливу увагуВідео

13:44

Засинає із Соловйовим: чому путіністка Успенська стала на бік РосіїВідео

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомГоловоломкиУсе про шоу-бізнесТести по картинці
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та город
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти