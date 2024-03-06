"Була сильна близькість": Соловій розповіла про розрив із Вакарчуком

Христина Соловій розповіла про свою роботу і те, як закінчився її контракт.

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Христина Соловій розповіла про співпрацю з Вакарчуком / Колаж Главред, фото скріншот, Instagram/sviatoslav.vakarchuk

Українська співачка Христина Соловій розповіла про свої стосунки зі своїм колишнім продюсером, легендарним українським музикантом Святославом Вакарчуком.

Як розповіла вона в інтерв'ю Маші Єфросиніній, робочі стосунки закінчилися разом із контрактом. "З цієї співпраці я пішла повністю на своїх умовах. Це все, що я можу тобі сказати", - різко відрізала Соловій.

На запитання Маші Єфросиніної про права на пісні і те, як співачці вдалося їх отримати, чи було це передбачено контрактом, Соловій відповіла, що такий результат вона просто вважає справедливим.

Соловій також каже, що між нею і Вакарчуком була дуже сильна емоційна близькість. "У якийсь момент я не проконтролювала це. Навіть не можу згадати. Кілька разів пробувала з ним про це говорити, але він дуже закрився і вигородив між нами стіну, дистанцію. Думаю, що це було від мене, щось на кшталт необережного висловлювання. Кілька разів сказала, що не хочу, щоб моя музика звучала, як "Океан Ельзи", хочу шукати себе. Думаю, що його це образило, - зауважила співачка.

Хто така Маша Єфросиніна? Маша Єфросиніна - українська телеведуча (Євробачення, Підйом, Фабрика зірок, ШоумаStrouyon, Маскарад), громадська діячка та засновниця громадської організації "Фонд Маша". Одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус", і найуспішніших - за версією видання "Новое время". З 2018 року - Почесний посол ООН у галузі народонаселення в Україні.

Вона також додає, що вона не витримала закритості Вакарчука. "Я була готова до діалогу, ми спілкувалися востаннє через юристів", - каже Соловій.

Співачка зазначає, що вона пішла від Вакарчука зі своїми правами, але це не ті стосунки, в яких би вона хотіла залишитися після закінчення роботи з ним.

Нагадаємо, раніше Христина Соловій розповіла про свої стосунки з письменником Сергієм Жаданом. Цікаво, що сама Соловей повідомила, що зустрічатися вони почали ще будучи у стосунках зі своїми другими половинками.

Нагадаємо, раніше письменник, поет і музикант Сергій Жадан зіграв головну чоловічу роль у новому кліпі Христини Соловей про юність, поцілунки та пристрасне кохання.

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