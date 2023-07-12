Була коханкою і терпіла побої: Христина Соловій розповіла про абьюзивні стосунки

Соловій зазначила, що буквально притягує до себе ревнивих чоловіків.

https://glavred.net/stars/byla-lyubovnicey-i-terpela-poboi-soloviy-rasskazala-pro-abyuzivnye-otnosheniya-10484962.html Посилання скопійоване

Христина Соловій розповіла про свій досвід абьюзивних відносин / колаж: Главред, фото : instagram.com/soloviyka

Українська співачка Христина Соловій зберігає своє особисте життя в таємниці. Навіть роман, який їй зараз приписують з музикантом і письменником Сергієм Жаданом, вона коментувати відмовляється.

Тим скандальніше виявилося інтерв'ю артистки для YouTube-шоу "Ебаут", в якому вона розповіла, що в своїх перших серйозних стосунках з чоловіком вона усвідомлено взяла на себе роль коханки.

"Я була коханкою у свого першого хлопця, з яким у мене були перші серйозні стосунки. У нього була дівчина, а зі мною можна було поцілуватися. І мене це влаштовувало, бо я була дуже закохана. Я ж не могла його ревнувати до його дівчини, тому що я сама на це погодилася", - поділилася Соловій, та зізналася, що опрацьовувала цю ситуацію з психотерапевтом.

відео дня

Пізніше співачка перебувала в абьюзивних відносинах з партнером, який дозволяв собі піднімати на неї руку. У побоях він звинувачував Христину. Співачка поділилася історією про один з таких випадків: "Доходило до того, що я отримувала ляпас, такий серйозний. За ситуацію абсолютно невинну. Я прийшла на вечірку. Хлопець, з яким я прийшла, був у компанії, все було супер. Тут приходить телебачення, були якісь зйомки. Підходить до мене один рокмузикант, коли я даю коментар про його альбом, цілує мене прямо в губи так довго і пристрасно. Він спеціально це зробив, щоб привернути увагу. Ми з моїм хлопцем дорогою розбирали всю цю ситуацію. Він починає мене гасити, пригнічувати. Основний момент був у тому, що там було десятки дівчат, але він не дозволив собі такого з жодною з них, а ти поводилася так, тому що з тобою можна це зробити. Я починаю щось доводити, кричати, і я розумію, що я падаю на ліжко від ляпаса".

Христина Соловій зізналася, що прощала своєму ревнивому мучителю побої. Відносини з ним закінчилися, коли артистка зустріла іншого чоловіка.

Раніше Андрій Хветкевич, фотограф, дайвер і учасник романтичного реаліті-шоу Холостячка зі Златою Огнєвіч, після весілля з бойфрендом Феліпе заявив, що готується стати батьком.

Також Надя Дорофєєва опинилася в пікантному становищі, коли її та Мішу Кацуріна, її нинішнього коханого, застали в ЦНАПі після чуток про те, що пара зв'язала себе узами шлюбу.

Інші новини: