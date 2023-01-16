"Будьте людьми, не ставайте скотинами!": у Росії шкодують через вигнання Пугачової

Алла Пугачова після втечі до Ізраїлю стала ворогом народу в Росії.

У Росії пошкодували про вигнання Пугачової / скріншот

Співачка Аллу Пугачову почали цькувати за її позицію щодо війни в Україні і Примадонна була змушена покинути Росію

Російський журналіст Отар Кушанашвілі вважає це несправедливим. У своєму шоу "Каково?!" на YouTube він зазначив, що співачка не заслужила такого ставлення до своєї персони.

"Ви посилаєте на хер жінку, якій більше 70 років. Хіба так чинять з поважними людьми, з людиною, яка багато зробила для країни? Будьте людьми, не ставали скотинами!", - емоційно висловився 51-річний журналіст.

Раніше ми писали, що російська співачка Крістіна Орбакайте, яка мовчить про війну в Україні, поділилася кадрами з відпочинку. Дочка Алли Пугачової на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото внучки Примадонни.

Також ми писали, що гуморист Максим Галкін, який відразу виступив проти війни в Україні, зачарував шанувальників милим архівним фото з дружиною Аллою Пугачовою. Чорно-білий знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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