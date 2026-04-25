"Холостяку потрібні правила Нацвідбору": новий герой шоу втрапив у гучний скандал

Христина Трохимчук
25 квітня 2026, 11:26
У нового "Холостяка" виявили зв’язки з РФ.
"Холостяк 15" — скандал / колаж: Главред, фото: stb.ua; instagram.com, В'ячеслав Кравцов

Ви дізнаєтеся:

  • Хто став новим Холостяком
  • Чому В'ячеслав Кравцов потрапив у скандал

Вчора, 24 квітня, стало відомо ім'я нового головного героя шоу "Холостяк" — ним став спортсмен і бізнесмен В'ячеслав Кравцов. Однак відома блогерка Нателла Кірс у Threads звернула увагу на зв'язок Холостяка з РФ.

За словами блогерки, перераховуючи переваги Кравцова, СТБ промовчав про неприємний епізод його біографії. Виявилося, що у 2015 році він кілька місяців грав за російську команду.

"Цікаво, що в промо згадали про NBA, але контракт з московським клубом якось трохи загубили. Це не прикольно. Більше того, як мило щебече про "неймовірні емоції грати за честь країни", але де вона була в 2015-му?", — висловилася Нателла Кірс.

Нателла Кірс —
Нателла Кірс — "Холостяк" / скрін з Threads

Також вона зазначила, що шоу "Холостяк" слід взяти на озброєння правила Національного відбору на Євробачення, які забороняють участь виконавцям, які виступали в РФ або на тимчасово окупованих територіях України після 15 березня 2014 року.

"Тому "Холостяку" терміново потрібні правила Нацвідбору", — вважає блогерка.

В'ячеслав Кравцов —
В'ячеслав Кравцов — Холостяк / фото: instagram.com, В'ячеслав Кравцов

В'ячеслав Кравцов — зв'язки з РФ

Як повідомляє видання Telegraf, наприкінці вересня 2015 року гравець національної збірної України приєднався до московського ЦСКА. Московський клуб, який зіткнувся з кадровим дефіцитом через травми ключових гравців, запропонував Кравцову короткострокову угоду на три місяці. Уже в грудні того ж року співпраця була офіційно припинена після закінчення терміну договору. Проте Кравцов прийняв пропозицію російського клубу, незважаючи на анексію Криму та російську агресію на Донбасі.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Раніше Главред повідомляв, що на війні загинула Вікторія Боброва — відомий продюсер, яка вступила до лав захисників України на початку повномасштабної війни. Про втрату повідомила її мама, Ольга Боброва. Смерть колеги стала глибоким потрясінням для українських зірок.

Також стало відомо ім'я того, за чиє серце боротимуться учасниці ювілейного сезону "Холостяка". У 15-му сезоні проєкту головним героєм стане знаменитий баскетболіст і підприємець В'ячеслав Кравцов. Що відомо про біографію та особисте життя героя популярного проєкту.

Вас може зацікавити:

Про реаліті-шоу "Холостяк"

"Холостяк" — реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу Холостяк новини шоу бізнесу
Дрони долетіли до Уралу: росіяни скаржаться на атаку

Дрони долетіли до Уралу: росіяни скаржаться на атаку

Нові загиблі і поранені: РФ повторно атакувала Дніпро

Нові загиблі і поранені: РФ повторно атакувала Дніпро

Майже 700 повітряних цілей: нові важливі подробиці масованої атаки

Майже 700 повітряних цілей: нові важливі подробиці масованої атаки

Реклама

Для трьох знаків зодіаку наступний тиждень стане найвдалішим у році — хто вони

Для трьох знаків зодіаку наступний тиждень стане найвдалішим у році — хто вони

ТЦК в Україні перейдуть на новий формат роботи: нардеп озвучив головні зміни

ТЦК в Україні перейдуть на новий формат роботи: нардеп озвучив головні зміни

"Чорна смуга" нарешті закінчиться: яким знакам зодіаку усміхнеться удача

"Чорна смуга" нарешті закінчиться: яким знакам зодіаку усміхнеться удача

Народний напій з присмаком брехні: чому в СРСР масово підробляли березовий сік

Народний напій з присмаком брехні: чому в СРСР масово підробляли березовий сік

Банкомати ПриватБанку почали видавати менше грошей: у чому причина

Банкомати ПриватБанку почали видавати менше грошей: у чому причина

13:23

Дрони долетіли до Уралу: росіяни скаржаться на атаку

13:16

"Готова Камалія до зятя": співачка розповіла про особисте життя дочок

13:12

340 днів на самоті: чоловік заявив, що живе у 2028 році без людей

12:59

Дощі та шквальний вітер накриють Рівненщину: синоптики назвали дату похолодання

12:57

Хто найчастіше сумнівається в житті: названо чотири знаки зодіаку

У Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку БілорусіУ Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку Білорусі
12:54

Нові загиблі і поранені: РФ повторно атакувала ДніпроФото

12:12

Китайський гороскоп на завтра, 26 квітня: Бикам — помилки, Коням — жертви

11:46

Чому інтер'єр виглядає нудним і застарілим: основні помилки при виборі меблівВідео

11:33

Майже 700 повітряних цілей: нові важливі подробиці масованої атаки

Реклама
11:26

"Холостяку потрібні правила Нацвідбору": новий герой шоу втрапив у гучний скандал

11:17

Загадка "золотої кулі", знайденої на дні океану, розгадана: відкриття вражає

10:29

Ритуали на кохання та удачу: яка магія найкраще діє для кожного знака зодіаку

10:21

Зеленський розкрив деталі масованої атаки і назвав головні мішені для РФ

10:12

"Кинула кіно і пішла служити": українські актори поділилися втратою

09:14

Найкрасивіші сорти бузку: який вибрати для саду та як доглядатиВідео

08:34

Удар РФ по Харкову: є загибла та поранені серед них - 1,5-річний хлопчик

08:10

Кремлівські ігри та "ефект Боні": Денисенко про нові сигнали з РФПогляд

07:10

РФ атакує Дніпро понад 10 годин: є загиблі, кількість поранених ростеФото

05:50

"Чорна смуга" нарешті закінчиться: яким знакам зодіаку усміхнеться удача

05:11

Народний напій з присмаком брехні: чому в СРСР масово підробляли березовий сік

Реклама
04:07

Як не платити за кондиціонер: дизайнери розкрили простий трюк із шторами

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні радіоприймача за 10 с

03:37

Життя стане набагато кращим для трьох знаків зодіаку - у кого почнеться нова ера

02:30

Клімат виходить з-під контролю: вчені б'ють на сполох через аномалії та катастрофи

01:46

З 25 квітня все зміниться: на три знаки зодіаку чекає нове майбутнє

01:04

В Естонії придумали, як змусити Росію платити за відновлення України

24 квітня, п'ятниця
23:39

Погода різко змінюється: синоптики попередили про небезпеку для Києва та області

23:28

Життя до 150 років: ЗМІ дізналися, що для Путіна готують "еліксир молодості"

23:25

Дизайнер назвав найстильніший аксесуар цієї весни: як його носити

22:47

РФ відкриває нові бази запуску БПЛА: яким областям України загрожує небезпека

22:33

"Неможливо": Мерц виступив із заявою щодо вступу України до ЄС

22:18

Росіяни намагаються проникнути в стратегічне місто через труби: яка ситуація

22:18

Прозорий пакет і монети: як позбутися мух у домі без хімії

22:13

"Королева набряків": Раміна показала, як хлопець бачить її обличчя вранці

21:47

Голодуючі бійці на передовій: головні подробиці гучного скандалу з 14-ю ОМБр

21:21

Секрет господинь: як зробити губку зручнішою і чистішою

21:18

Скільки часу потрібно вітатися "Христос Воскрес" - священник назвав точну датуВідео

21:17

Ветеринар розкрив правду: 3 породи собак, які ідеально підходять для початківцівВідео

21:05

Циклон принесе негоду: дощі і штормовий вітер накриють Тернопільщину

20:32

РФ переходить на дешеві ударні дрони: "Флеш" розповів, у чому небезпека

Реклама
20:24

Кіркоров поступився бренду, який його сильно принизив

20:20

ТЦК в Україні перейдуть на новий формат роботи: нардеп озвучив головні зміни

20:13

Фраза "яка перелесть" є помилкою - як правильно сказати українськоюВідео

20:05

Попелиця атакує смородину: чим обробити кущ, щоб не втратити врожай

19:53

170 грн за кг: продавці в Україні масово знижують ціни на популярний овоч

19:52

Полетить ще більше ракет: РФ найближчим часом атакує Україну

19:44

Одеський аеропорт має бути в державних планах відновлення авіасполучення, – Івашин

19:36

Секрет чистоти без зайвих витрат: точне дозування прального засобуВідео

19:27

Банкомати ПриватБанку почали видавати менше грошей: у чому причина

19:21

Мурахи і попелиця його не переносять: дієвий засіб проти шкідників на деревахВідео

