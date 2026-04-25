"Холостяку потрібні правила Нацвідбору": новий герой шоу втрапив у гучний скандал

У нового "Холостяка" виявили зв’язки з РФ.

"Холостяк 15" — скандал

Вчора, 24 квітня, стало відомо ім'я нового головного героя шоу "Холостяк" — ним став спортсмен і бізнесмен В'ячеслав Кравцов. Однак відома блогерка Нателла Кірс у Threads звернула увагу на зв'язок Холостяка з РФ.

За словами блогерки, перераховуючи переваги Кравцова, СТБ промовчав про неприємний епізод його біографії. Виявилося, що у 2015 році він кілька місяців грав за російську команду.

"Цікаво, що в промо згадали про NBA, але контракт з московським клубом якось трохи загубили. Це не прикольно. Більше того, як мило щебече про "неймовірні емоції грати за честь країни", але де вона була в 2015-му?", — висловилася Нателла Кірс.

Також вона зазначила, що шоу "Холостяк" слід взяти на озброєння правила Національного відбору на Євробачення, які забороняють участь виконавцям, які виступали в РФ або на тимчасово окупованих територіях України після 15 березня 2014 року.

"Тому "Холостяку" терміново потрібні правила Нацвідбору", — вважає блогерка.

В'ячеслав Кравцов — зв'язки з РФ

Як повідомляє видання Telegraf, наприкінці вересня 2015 року гравець національної збірної України приєднався до московського ЦСКА. Московський клуб, який зіткнувся з кадровим дефіцитом через травми ключових гравців, запропонував Кравцову короткострокову угоду на три місяці. Уже в грудні того ж року співпраця була офіційно припинена після закінчення терміну договору. Проте Кравцов прийняв пропозицію російського клубу, незважаючи на анексію Криму та російську агресію на Донбасі.

Про реаліті-шоу "Холостяк" "Холостяк" — реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

