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Брітні Спірз зізналася у важкому захворюванні

Олена Кюпелі
23 травня 2024, 11:20
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Американська співачка продовжує дивувати своїми вчинками і висловлюваннями.
Брітні Спірс
Брітні Спірс хвора не неврологічне заворювання/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американська співачка Брітні Спірс знову відверто розповіла про свої проблеми зі здоров'ям.

Як пише Page Six, 42-річна співачка заявила у вилученому пості в Instagram у середу, що хоче пробачити людей, які нібито завдали їй "серйозне ушкодження нервів", якого вона зазнає на правому боці тіла, настільки сильного, що вона "не може" навіть думати іноді".

"Був час, коли мене тримали в такому місці проти моєї волі протягом дуже довгого часу", - написала вона, потенційно маючи на увазі час, проведений під опікою, яка закінчилася в листопаді 2021 року.

відео дня

Хто така Брітні Спірс?

Брітні Джин Спірс - американська попспівачка, акторка, танцівниця, авторка пісень, володарка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє "Вікіпедія".

"Відтоді я змінилася", - продовжила Спірс.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Брітні Спірс у процесі розлучення з чоловіком, актором і фітнес-інструктором Семом Асгарі, через рік після укладення офіційного шлюбу. Причиною нібито стала невірність співачки.

Після розлучення Брітні Спірс пішла у відрив на дивній вечірці з п'ятьма чоловіками - у соціальних мережах з'явилося відео, де їй цілують і облизують ноги, поки вона позує в напівпрозорій сукні.

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